Jake Paulille hävinnyt nyrkkeilyn maailmanmestari vankilaan

Nyrkkeilyn maailmanmestari Julio Cesar Chavez junior vangittu kotimaassaan Meksikossa.
Chavez karkotettiin heinäkuussa Yhdysvalloista. Häntä syytetään kotimaassaan aseiden salakuljettamisesta ja osallisuudesta järjestyneeseen rikollisuuteen.
Nyrkkeilijä on passitettu Meksikon pohjoisosassa sijaitsevaan Sonoran osavaltion vankilaan. Syyttäjälaitos ei toistaiseksi ole kommentoinut 39-vuotiaaseen Chavez junioriin kohdistuvaa rikostutkintaa.
Chavez junior voitti WBC-liiton keskisarjan maailmanmestaruuden vuonna 2011, mutta menetti mestaruusvyönsä vuotta myöhemmin. Hänet pidätettiin Yhdysvalloissa pian sen jälkeen, kun hän oli hävinnyt ottelun YouTube-tähdestä ammattilaisnyrkkeilijäksi siirtyneelle Jake Paulille Kaliforniassa Anaheimissa järjestetyssä jättitapahtumassa.
Hänen isänsä Julio Cesar Chavez on nyrkkeilyn moninkertainen maailmanmestari kolmessa eri painoluokassa. The Ring -lehti noteerasi Chavezin maailman parhaaksi nyrkkeilijäksi vuosina 1990–1993.