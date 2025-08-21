Jake Paul hämmästyttävään otteluun

YouTube-tähdestä ammattilaisnyrkkeilijäksi vaihtanut Jake Paul kohtaa seuraavassa ottelussaan itseään 30 kiloa kevyemmän Gervonta Davisin.
Paul oli edellisessä ottelussaan Julio Cesar Chavez junioria vastaan 90,45 kilon painossa, mikä vastaa ammattilaisnyrkkeilyssä alempaa raskassarjaa.
Tappioitta ammattilaisurallaan edennyt Davis oli puolestaan viimeksi maaliskuussa otellessaan vain 60,7-kiloisena WBA-liiton kevytsarjan hallitseva mestari. Kaksikon välillä on lyöntiulottuvuudessakin yli 20 sentin eron Paulin hyväksi.
Kuuden painoluokan erosta huolimatta ottelussa on Paulille rutkasti haastetta, sillä Davis on nostettu kaikki painoluokat huomioiden yhdeksi tämän hetken parhaista ottelijoista.
Tappioitta kaikki 31 otteluaan otelleen Davisin mestaruusvyö ei luonnollisesti ole ottelussa panoksena. Paul ja Davis kohtaavat 14. marraskuuta Atlantassa.
Jake Paul on voittanut ammattilaisena 12 ottelua ja hävinnyt vain kerran.