Nukutko tässä asennossa? Saattaa kieliä kehoa kuormittavasta tilasta

Kyseessä on vapaasti suomennettuna nukkuminen T-Rex-asennossa tai dinosaurusasennossa. Asennossa ihminen nukkuu yleensä kyljellään ja on vetänyt kädet tiukasti rintaa vasten niin, että kämmenet lepäävät kaulan alla ja ranteet ovat usein koukussa.

Videoiden mukaan nukkuma-asento saattaa myös olla merkki siitä, että keho on ylikuormittunut ja mieli stressaantunut. Sen lisäksi videoilla varoitetaan, että asennossa nukkuminen saattaa kieliä lapsuuden kehityksessä elintärkeitä primitiivirefleksejä on yllättäen syttynyt tai jäänyt ihmisellä päälle.

Selvitimme, mistä on oikein kyse ja pitääkö T-Rex-asennosta olla oikeasti huolissaan ja kannattaako siitä pyrkiä eroon.

Primitiivireflekseillä on tärkeä tehtävä

Ripatti toteaa nukkuvansa aika ajoin kyseisessä asennossa. Vaikka aihe on uusi, huomauttaa hän, ettei nukkuminen edes välttämättä suoranaisesti liity ilmiöön.

– Videoilla on mainittu primitiivirefleksit, joihin T-Rex-asento saattaa viitata, Ripatti nostaa esille.

Sensomotorinen valmentaja Marjo Remes on tehnyt primitiivirefleksien kanssa työtä jo vuodesta 2017 asti . Vielä silloin kukaan ei ollut tuskin kuullutkaan niistä.

– Nämähän ovat tuttuja monelle siinä kohtaa, kun mennään neuvolaan. Neuvolassa tarkistetaan primitiivirefleksejä ja varmistetaan, että vauvalla on lähtenyt kehitys etenemään, Remes kertoo.

Primitiivireflekseillä on tärkeä tehtävä.

Nukkuminen ja T-Rex-asento

– Se on primitiivirefleksien oireistossa, hän kertoo.

– Primitiivirefleksit ovat kuin mitkä tahansa muut refleksit. Kun lääkäri kopauttaa polvea, niin jalka ojentuu, halusit tai et. Se on refleksi ja toimii tahdosta riippumatta, Remes kertoo.

Viitteitä siitä, että uniasento voisi kieliä omasta ylivirittymisestä tai stressitilasta on kuitenkin olemassa.

Tällöin uni on nimittäin Remeksen mukaan usein varsin pinnallista, eikä palauttavaa.

– Moni usein kertoo nukkuvansa kyllä tarpeeksi, mutta on aina aamuisin väsynyt, koska uni on niin pinnallista. Moron heijaste on esimerkiksi sellainen, että olet koko ajan valppaana reagoimaan, jos jotain tapahtuu, hän kuvailee.