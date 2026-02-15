Miten kaupan valmisruoista saa ravitsevampia ja täyttävämpiä? Ravitsemusterapeutti kertoo.

Kaupasta ostettu valmisruoka-annos voi usein olla sellaisenaan liian kevyt ateria – erityisesti jos puhutaan keitoista tai salaateista. Liian kevyt valmisruoka-ateria esimerkiksi lounaalla voi kostautua myöhemmin naposteluna.

Ravitsemusterapeutti Kirsi Englundin mukaan aterioita voi kuitenkin täydentää helposti pienillä lisäyksillä.

– Valitsin tähän nyt sellaisia tuotteita, mitkä ovat todella suosittuja suomalaisten keskuudessa.

Lue myös: Tässä tilanteessa ravitsemusterapeutti valitsisi einesruoan

Pelkkä eineskeitto ei riitä

Englund demonstroi Huomenta Suomessa, miten kaupan valmissalaatista, keitosta, makaronilaatikosta ja wrapeista saa helposti ravitsemuksellisesti monipuolisempia. Täydennysten avulla annokset tukevat paremmin jaksamista ja lisäävät kylläisyyden tunnetta.

– Jos keitosta lähdetään liikkeelle, niin pelkkä keitto voi olla aika köykäinen. Näitä saisi itse asiassa melkein syödä pari kolmekin, että se muodostaisi riittävän aterian.

Siksi ravitsemusterapeutti suosittelee täydentämään keittoateriaa muun muassa jollain proteiinipitoisella tuotteella.

Miten keitosta, valmissalaatista, liha-makaronilaatikosta tai wrapeista saa helposti täydennettyä ravitsevan aterian? Katso videolta asiantuntijan vinkit!

Lue myös: Nämä valmisruoat ovat nyt iso ilmiö

