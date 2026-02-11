Epätavallisen suuri tai pieni rauta-arvo lisää kuolemanriskiä seuraavien 20 vuoden aikana, selvisi tuoreessa tutkimuksessa.
Raudanpuute voi johtaa anemiaan. Myös raudanpuute ilman anemiaa on ollut viime vuosien yksi kiistellyimmistä terveysaiheista, sillä lääketieteen asiantuntijat ovat eri mieltä siitä, kuinka merkittävästi alhaiset varastorauta-arvot ovat yhteydessä terveysongelmiin.
Raudanpuute voi oireilla esimerkiksi väsymyksenä, voimattomuutena, monenlaisin iho-oireina, rytmihäiriöinä, mielialaongelmina, kognitiivisina oireina ja päänsärkynä.
Mutta poikkeuksellisen alhainen rauta-arvo voi myös lyhentää elinikää, käy ilmi European Journal of Epidemiology -lehdessä julkaistusta tuoreesta taiwanilaistutkimuksesta.
Samassa tutkimuksessa selvisi, että myös poikkeuksellisen suuri rauta-arvo sekä rautatasojen muutokset ennustivat suurempaa kuoleman todennäköisyyttä seuraavan 20 vuoden aikana, kertoo Duodecimin uutispalvelu.
Tuloksia tulkittava varoen
Taiwanilaistutkimuksessa hyödynnettiin lähes puolen miljoonan aikuisen terveystietoja, jotka oli kerätty osana Taiwan MJ Cohort -tutkimusta.
Seurantatutkimus kesti 19 vuoden ajan ja tutkimuksen alussa osallistujat jaettiin kolmeen eri ryhmään riippuen siitä, oliko heidän rauta-arvonsa korkea, matala vai normaali.
Seurantatutkimuksen aikana menehtyi 33 000 osallistujaa, kertoo European Journal of Epidemiology.
Heillä, joilla veren rautapitoisuus heitteli merkittävästi tai rauta-arvo oli poikkeuksellisen matala tai korkea, oli 30–40 prosenttia suurempi todennäköisyys menehtyä seurannan aikana kuin heillä, joilla rauta-arvo pysyi tasaisena normaalitasolla seurannan ajan.
Tuloksia kannattaa kuitenkin tulkita varoen, sillä vaikka näyttää siltä, että poikkeavat rautapitoisuudet olivat merkki suurentuneesta riskistä menehtyä tulevien vuosikymmenten aikana, on mahdollista, että muutkin tekijät vaikuttivat kuolleisuuteen.
