Ruotsalaislehti Expressen kertoo, että Norjan sprinttitykki Kristine Stavås Skistad jättää maastohiihdon Tour de Skin kesken. Syynä tähän on sairastuminen.

Häneltä jää tämän myötä lauantain sprintti ja sunnuntain loppunousu väliin. Sprintti hiihdetään olympialaduilla Italian Val di Fiemmessä. Stavås Skistad oli voittanut kiertueen avanneen sprintin Toblachissa, mutta normaalimatkoilla tulivat heikot sijoitukset (62:s, 77:s, 69:s)

– Hän sai vilustumisen oireita eilen illalla ja joutuu lopettamaan kiertueen kesken, maajoukkueen lääkäri Ove Feragen kertoi.

Sprintin karsinta käynnistyy kello 13.15.