Suomen huippuhiihtäjät Jasmi Joensuu, Kerttu Niskanen ja Johanna Matintalo taistelevat huippusijoista viikonloppuna huipentuvalla Tour de Skillä.

Neljän kilpailun jälkeen Joensuu on neljäntenä minuutin ja 55 sekuntia kiertuetta ylivoimaisesti johtavaa Jessie Digginsiä perässä. Ero toisena ja kolmantena oleviin Moa Ilariin ja Teresa Stadloberiin on kuitenkin vain 19 sekuntia.

Aivan Joensuun kannoilla ovat Johanna Matintalo ja Kerttu Niskanen sijoilla kuusi ja seitsemän.

Lauantaisessa perinteisen hiihtotavan sprintissä varsinkin Joensuu ja Matintalo voivat kerryttää arvokkaita bonussekunteja sunnuntain loppunousua ajatellen. Myös Kerttu Niskasen osakkeet ovat kelvolliset useiden poissaolojen vuoksi.

– Val di Fiemmen sprinttihän on aina se kaikkein helpoin sprintti, kun hiihtäjiä alkaa olemaan aika vähän. Sieltä puuttuvat Jonna Sundling, Linn Svahn ja Laura Gimler, jotka eivät lähteneet Tourille ollenkaan. Trondheimin sprintissä ennen Touria kaikki kolme olivat finaalissa. Emma Ribom, joka oli Trondheimin finaalissa, jätti Tourin kesken sairastumiseen, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä listaa.

– Hiihtäjiä on niin vähän, että jos ajatellaan Kerttu Niskasta, jolle sprintti on huono laji, niin nyt hänhän tulee selviämään aika-ajoista jatkoon ja saamaan bonussekunteja.

Isometsä uskoo, että myös Tour de Skin kärkikahinoissa olevat Stadlober ja Heidi Weng hyötyvät poissaoloista.

– On hyvin todennäköistä, että hekin pääsevät aika-ajoista jatkoon. Jos olisi normaali sprintti, he eivät pääsisi jatkoon.

Val di Fiemmen sprintti on kokonaistilanteessa neljäntenä olevalle ja vahvana sprintterinä tunnetulle Joensuulle todellinen iskunpaikka. Joensuun lisäksi Isometsä kaataa menestysodotuksia myös huippukuntoisen Matintalon niskaan.

– Kun noin monta hyvää sprintteriä puuttuu sieltä, niin kyllähän se pienoinen pettymys olisi, jos Jasmi Joensuu ei olisi palkintopallilla ja Johanna Matintalo vähintään finaalissa. Se antaisi heille hyvät bonussekunnit loppunousua ajatellen. Luulen, että Kerttukin voi olla korkealla, kun sitä porukkaa tosiaan puuttuu, Isometsä sanoo.

Tour de Ski huipentuu sunnuntaina kymmenen kilometrin vapaan hiihtotavan yhteislähtökilpailuun ja perinteikkääseen loppunousuun.

– Jos ajatellaan loppunousua, niin Kerttuhan on meidän kolmikostamme vahvin siihen. Jos Jasmi saa vaikka 40 sekuntia bonusta Kerttuun, niin Kerttu voi silti olla suomalaisista ensimmäinen, Isometsä povaa.

– Jessie Diggins on kisan voittanut. Mutta siitä eteenpäin sijat. Stadlober ja Weng ovat hyviä viimeiseen mäkeen. Moa Ilarista ei ole tietoa, mutta hän on ainakin hyvässä kunnossa. Ebba Andersson on taatusti kova viimeisessä nousussa. Heitä vastaan suomalaiset tarvitsevat etumatkaa. Bonussekunnit, joita sprintistä tulee, tulevat kyllä tarpeeseen, Isometsä jatkaa.

Vaikka jyrkkä kipuaminen Alpe Cermisin huipulle ei lukeudu välttämättä suomalaisten vahvuuksiin, voi sunnuntai päättyä suomalaisten osalta parhaimmillaan hyvinkin iloisiin tunnelmiin.

– Jos kaikki menee kuin elokuvissa, kakkossija on mahdollinen sekä Kertulle että Jasmille. Todennäköisempänä vaihtoehtona pidän sitä, että kovat kiipijät pystyvät tekemään enemmän eroa kuin meidän hiihtäjämme tulevat saamaan bonuksia sprintissä, Isometsä sanoo.

Tour de Skin kokonaistilanne 4/6: