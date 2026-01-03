Maastohiihdon nelinkertainen olympiavoittaja ja 14-kertainen maailmanmestari Therese Johaug päätti uransa viime vuoden keväällä. Norjalainen paljasti Gukild og Johaug -podcastissa, kuinka Trondheimin MM-kotikisojen päätösjuhlat menivät hänen osaltaan täysin penkin alle.

Johaug keräsi uransa viimeisissä MM-kisoissa kolme hopeaa ja yhden pronssin. Viimeisen kisan, 50 kilometrin rypistyksen jälkeen Johaugia ja muita hiihtäjiä odottivat suuret juhlat. Hiihtoikonin ilta päättyi kuitenkin lyhyeen, sillä kahden roseeviinilasillisen jälkeen hänen piti lähteä kotiin.

– En ollut juonut alkoholia vuoteen. Se kesti suoraan sanottuna puolitoista tuntia. Olin täysin kännissä, Johaug kertoi.

Pian olotila paheni entisestään.

– Aloin oksentaa ensimmäisen kerran juhlissa. Oksensin ennen taksiin nousua. Nousimme taksiin ja istuin siellä pussin kanssa. Nousin taksista ja oksensin ennen kuin menin hotelliin. Sitten menin sänkyyn, makasin siellä kuin meritähti ja aloin oksentaa lattialle. Lopulta jouduin vain makaamaan kylpyhuoneen lattialla, Johaug sanoi.

Johaug ei peitellyt sitä, että MM-juhla ei ollut yksi hänen elämänsä ylpeimmistä hetkistä.

– Se oli todella kamalaa. Häpeän niin paljon, Johaug totesi.

Johaugin entinen maajoukkuetoveri Kristin Austgulen Fosnäs kertoi Nettavisenille, että vastaava on suhteellisen tavanomaista maastohiihtäjille.

– Kun olet mennyt 50 kilometriä ja yrität sen jälkeen saada myrkkyjä kehoosi, niin asiat voivat mennä nopeasti pieleen. Monille ilta päättyy usein aika aikaisin, norjalainen sanoi naureskellen.