Suomalainen Jorma Huttunen partioi Yhdysvaltojen mielenosoituksissa poliisin etulinjassa – "Meitä on heitetty polttopulloilla, tiiliskivillä ja vaipoilla"

– Poliisin näkökulmasta kaikista vaarallisinta on ollut, että meitä on heitetty polttopulloilla. Korkeiden talojen katolta on myös pudotettu poliisin päälle tiiliskiviä ja vauvanvaippoja. Poliisia on heitelty myös sementillä täytetyillä tennispalloilla. Aiemmin minulle ei olisi tullut mieleenkään pitää tennispalloa aseena, Huttunen kertoo MTV Uutisille New Yorkissa.

Huttunen on työskennellyt NYPD:ssä lähes 19 vuotta ja on nähnyt erilaisia protesteja uransa aikana. Ylikonstaapelina hän analysoi muun muassa rikospaikkoja, mutta protestit ovat vieneet myös Huttusen partioimaan kadulle etulinjaan.

– Minua kohtaan ei ole henkilökohtaisesti heitetty mitään, mutta ihmismassan kanssa on varauduttava kaikkeen. Kun sinne tavallisten mielenosoittajien joukkoon soluttautuu ihmisiä, jotka vain haluavat tuhota, he ovat vaarallisia. 15 000 ihmisen mielenosoitusta kohdellaan kuin yhtä isoa joukkoa, Huttunen sanoo.

Protestit poliisiväkivaltaa vastaan alkoivat, kun valkoinen poliisi Derek Chauvin surmasi mustan George Floydin pidätystilanteessa Minnesotan osavaltiossa. Chauvin painoi polvellaan Floydin niskaa asfalttia vasten lähes yhdeksän minuutin ajan. Floyd sanoi useita kertoja “en saa henkeä.” Tapahtumaketju tallentui ohikulkijan videolle. Huttunen on Chauvinin toimista järkyttynyt.

– Hän ei selvästi kunnioittanut Floydin elämää millään tavalla, Huttunen tiivistää.

Huttunen kokenut syrjintää seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi

Huttunen toivoisi, ettei kaikkia poliisilaitoksia ja poliiseja yritettäisi niputtaa yhteen. Huttunen korostaa, että esimerkiksi mielenosoituksien yhteenotot ovat kehittyneet vain pienestä joukosta riehujia ja poliisin “mätiä omenia”.

– Poliisit niputetaan nyt samaan lokeroon, mutta me emme ole sama. Yhdysvalloissa on 18 000 poliisilaitosta. Meillä on tällä hetkellä New Yorkissa noin 36 000 poliisia yli 8 miljoonan ihmisen kaupugissa. Hoidamme joka päivä noin 16 000 hälytyskeikkaa. Poliisilaitoksemme on hyvin monimuotoinen verrattuna esimerkiksi Keskilännen poliisilaitoksiin. Meitä on jopa kolme suomalaista poliisia, Huttunen listaa.

Monimuotoisuudesta huolimatta Huttunen on nähnyt New Yorkin poliisisissakin rasismia ja syrjintää. Mielenosoituksissa vaaditaan nimenomaan rasismin loppua.

– Meillä on poliisilaitoksen sisällä rasismia. Esimerkiksi henkilön eteneminen uralla on riippunut ihonväristä. Jos on kaksi ehdokasta työhön, niin valkoihoinen vaihtoehto valitaan, Huttunen kertoo.

– Saatiin juuri poliisipäälliköltä viesti, että poliisilaitoksella aletaan sisäisesti keskustelemaan poliisin rasismista. En ole nähnyt tällaista aikaisemmin, että ylin johto tiedostaa asian, Huttunen sanoo.

Huttusen mukaan ihonvärin lisäksi poliisilaitoksella on syrjitty myös muita vähemmistöjä. Huttunen on itsekin kohdannut väkivaltaa työpaikalla seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi.

– Minuakin on lyöty ja hakattu. Uran alkuaikoina kollegat pitivät minua jotenkin vaarallisena, koska olin hieman erilainen. Minua tönittiin jatkuvasti, Huttunen sanoo.

Poliisilaitoksien pitäisi kuunnella kaupunkinsa vähemmistöjä

Huttunen ymmärtää keskustelun poliisiuudistuksesta esimerkiksi kuristusotteen kieltämistä osalta. Poliisin ja paikallisyhteisöjen pitäisi tehdä Huttusen mukaan yhteistyötä enemmän luottamuksen kasvattamiseksi.

– Kaikkien poliisilaitoksien pitäisi kuunnella kaupunkinsa vähemmistöjä esimerkiksi uskonnollisia ryhmiä ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Poliisin pitää tietää, että mitä vähemmistöt tarvitsevat, ja sitä kautta voisimme tehdä enemmän yhteistyötä. Olisi tärkeä, että ymmärrettäisiin toisiamme, Huttunen sanoo.

Protestien keskellä vaaditaan poliisiuudistuksen lisäksi myös poliisin budjetin leikkauksia. Huttusta kuitenkin huolettaa, mikäli NYPD:n toiminta lakkautetaan kokonaan esimerkiksi New Yorkin nuoriso-ohjelmien osalta tai kouluista.

– Jos poliisilta leikataan budjetista liikaa, se saattaa kostautua myöhemmin. Esimeriksi nuorisorikollisuus tulee kasvamaan ja kouluväkivalta.

Osa mielenosoittajista vaatii poliisille vähemmän aseistusta.

– Poliisi ei voi toimia ilman asetta. New Yorkin kaupungissa on tuhansia laittomia aseita, meillä täytyy olla valmius aseen käyttämiseen, Huttunen sanoo.

“Tulemme olemaan valmiudessa vielä pitkään”

Protestit alkoivat Floydin surmapaikalta Minneapolisista. New Yorkissa protestit ovat jatkuneet nyt yli kaksi viikkoa.

Huttunen uskoo, että mielenosoittajat pysyvät kaduilla ainakin Chauvinin oikeudenkäynnin päättymiseen saakka.