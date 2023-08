Näkökulma: Sébastien Ogierin supersiirto sataisi Esapekka Lapin laariin – perässä voisi seurata vieläkin isompi paukku

Sébastien Ogierin tulevaisuudella on spekuloitu ahkeraan sen jälkeen, kun saksalainen Motorsport Aktuell maalaili elokuun alussa, että kahdeksankertainen maailmanmestari voisi hyvin siirtyä neljän Toyotalla viettämänsä vuoden jälkeen ensi kaudeksi Hyundaille .

Münchenissä Andrea- vaimonsa ja 7-vuotiaan Tim -poikansa kanssa asuvalla Ogierilla, 39, olisi ainakin nykyistä rutkasti lyhyempi matka työpaikalle. Hyundain tehdas Alzenaussa on maantietä pitkin alle 400 kilometrin päässä, ja lentäen siivun taittaa vajaassa tunnissa.

Toyotan tehtaalle Jyväskylään on linnuntietä 1 800 kilometriä.

Hyundain kannalta Ogierin pestaamiseen, kovallakin palkalla, on painavat syyt paitsi markkinoinnillisesti myös urheilullisesti.

Tämän ja viime kauden aikana Ogier on osa-aikaisena kuljettajana kerännyt Toyotalle keskimäärin 18 pistettä kilpailua kohden. Kovempi lukema (21) on vain tallikaveri Kalle Rovanperällä, ja esimerkiksi Hyundain tämän kauden ykköskuskin Thierry Neuvillen kohdalla se on 15.