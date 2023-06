Kommentti: Esapekka Lappia pompotellaan täysin turhaan – Hyundain tallimääräyksistä nousee esiin kiusallinen kysymys

Ex-tallipällikkö Andrea Adamo osoitti omalla valtakaudellaan olevansa valmis likimain kaikkeen mahdolliseen omiensa tuloksen maksimoimiseksi. F1-maailmasta rallivarikolle loikannut Cyril Abiteboul on lyhyessä ajassa osoittanut olevansa samasta puusta veistetty.

Abiteboul ei ole arkaillut alkukauden aikana sanoa ääneen sitä, että tallin ykköstavoite tänä vuonna on Neuvillen ajattaminen maailmanmestariksi. Edellä mainittujen tapausten kautta asia käy toki hyvin selväksi ilman sanojakin.

Iso ja Hyundain kannalta vähän kiusallinenkin kysymys on kuitenkin se, miten vahvoissa kantimissa heidän tavoitteensa on, jos Neuville on jo kuudessa ensimmäisessä osakilpailussa tarvinnut kolmesti – tai kolme ja puoli kertaa, jos Portugalissa suunnitteilla ollut Sordon ohi päästäminen lasketaan mukaan – tallikaverinsa apua.