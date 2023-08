Katseet Kalle Rovanperässä – kolme nimeä kuumensi MM-rallin kuskimarkkinat: "Heidän päätöksiään pitää ensin odotella"

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

Rallin MM-kauden 2023 mestaruustaisto käy yhä kuumana, mutta samaan aikaan myös huhut kuljettajien ympärillä ottavat yhä enemmän kierroksia. Ja se on täysin luonnollista, sillä WRC-tiimien kuljettajista vain Hyundain Thierry Neuvillella on ensi vuodesta sopimus, josta on kerrottu julkisesti.

Markkinoiden isoin vonkale on hallitseva maailmanmestari Kalle Rovanperä, jonka odotetaan jatkavan Toyotalla. Suomalaistähden taustajoukot ovat käyneet keskusteluja myös Hyundain kanssa.

Viime viikonloppuna ajetun Suomen MM-rallin yhteydessä huhuiltiin, että Toyotalla puolikkaan kauden sopimuksella kilpaileva Sebastien Ogier voisi vaihtaa Hyundain leiriin. Hyundai saattaa ajattaa ensi vuonna neljää autoa MM-sarjassa, joten tallissa olisi tilaa uudelle tai uusille kuljettajille.

Ja mitä tekee M-Sport Fordille täksi kaudeksi vaihtanut Ott Tänak? Virolaistähti on yksi sarjan parhaista kuljettajista, mutta ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, ettei brittitiimi pysty tarjoamaan hänelle kilpailukykyistä kalustoa Toyota- ja Hyundai-kuskeja vastaan.

Edellä mainittu kolmikko saattaa vaikuttaa Teemu Sunisen tulevaisuuteen. Suninen on ajanut nyt kaksi MM-rallia Hyundain Rally1-autolla, ja manageri Timo Jouhki on jutellut median suuntaan, että Suniselle on ensi vuonna luvassa vähintäänkin puolikas kausi Rally1-kalustolla – ja parhaassa tapauksessa koko kausi.

– Olisihan se hieno homma, ei siitä pääse mihinkään. Kuljettajamarkkinat ovat nyt aika kuumina. Mielenkiinnolla odotan, mitä siellä tapahtuu, Suninen sanoo.

– Varmaan Ogier, Kalle ja Tänak ovat ne nimet, jotka liikuttelevat palasia. Heidän päätöksiään pitää varmasti ensin odotella, että tietää, minkälaista pakettia meille olisi tarjolla, suomalaiskuski lisää.

Suninen vaihtoi Hyundain haalareihin kauden 2021 lopussa. Viime vuoden hän ajoi MM-sarjan WRC2-luokassa, mutta nyt hänelle on avautunut uusi tilaisuus pääluokassa.

Suninen teki Viron ja Suomen osakilpailuissa juuri sitä työtä, mitä talli oli häneltä pyytänyt. Virossa hän oli viides ja Suomessa neljäs.