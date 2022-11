Kommentti: Jari-Matti Latvalan sanoja Ott Tänakista on syytä uskoa – muuten suomalaispomo ajoi Toyotan kiusallisesti nurkkaan

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Latvalan titteli on toki tallipäällikkö, mutta hänelläkään ei ole valtaa puhua aivan mitä sylki suuhun tuo. Toyota on tärkein, ja selvää on, että Latvalankin kanssa on käyty tarkasti läpi, mitä saa ja mitä ei saa sanoa.