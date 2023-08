Villi huhu pyörii Sebastien Ogierin ympärillä – Hyundai-leiristä varovaisia kommentteja: "Se voisi olla jollekin sääli"

Hyundailla on julkaistu sopimus ensi kaudesta ainoastaan Thierry Neuvillen kanssa. Esapekka Lapin osalta neuvottelut ovat käynnissä ja managerilegenda Timo Jouhki on todennut, että Teemu Suninen ajaa ensi kaudella korealaismerkin lukuun ainakin seitsemän rallia.

– Huhuja ja spekulaatioita on aina paljon, se on varma. Hän on ollut kontaktissa joihinkin tiimimme jäseniin, meillä on uusia ihmisiä tiimissä. Joidenkin heidän kanssaan yhteys on ollut pitkään olemassa, Neuville luonnehti tilannetta torstaiaamun testierikoiskokeen jälkeen.