Kommentti: Uuno Turhapuro sen sanoi – tämän vuoksi Sami Pajari korvaa Takamoto Katsutan

Ero palkintopallivauhtiin on kuitenkin yhä varsin suuri. Kolmossijan lunastaneiden kuljettajien keskimääräinen ero pohja-aikaan on tämän kauden osalta ollut 0,36 sekuntia kilometrillä.

Takamoto Katsutan vauhti ja tulostaso MM-sarjan pääluokassa:

Kiire on ollut Katsutallakin. Kun hän vielä viime kaudella ajoi läpi 91 prosenttia kaikista erikoiskokeista, tämän kauden lukema on nyt 86. Jälki on ollut rumaa etenkin lauantaipäivinä, joina pätkien läpipääsyprosentti on pudonnut viime vuoden 92:sta 76 prosenttiin.