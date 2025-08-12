Rallin MM-sarjassa kummastuttava tilanne

Rallin MM-sarjan ensi vuoden kalenterissa on vielä kysymysmerkkejä. Ensi vuoden Italian osakilpailu vahvistettiin järjestettävän lokakuussa viime vuosilta tutun kesäkuun sijaan. Tapahtuman yllä on, jos ei synkkiä pilviä, niin ainakin ohutta sumuverhoa.

Tässä kohtaa on nimittäin tiedossa ainoastaan kilpailun ajankohta, mutta varsinaista tapahtumaa, jossa MM-sarja vierailee, ei tarkennettu.

Rallin MM-sarjan promoottorin tapahtumajohtaja Simon Larkin sanoi uutissivusto DirtFishille, että Italia on "julkaistu soratapahtumaksi", vaikka MM-sarjan lehdistötiedotteessa tätä ei mainittu.

Se kuitenkin viittaa siihen, että Sardinian on tarkoitus pysyä Italian MM-osakilpailuna, kuten se on ollut vuodesta 2004 lähtien, ainakin ensi kauden ajan.

Ei ole kuitenkaan mikään salaisuus, että Rally di Roman järjestäjä haluaa päivittää kisan EM-sarjan osakilpailusta MM-sarjan tapahtumaksi, ja tämä on myös MM-sarjan promoottorin tavoitteena.

Jossain vaiheessa Roomasta tulee Italian MM-osakilpailun tapahtumapaikka – kysymys kuuluu, onko se vuonna 2026 vai myöhemmin. Tällöin myös kisa-alusta vaihtuisi sorasta asfaltiksi.

– Tavoitteenamme on siirtää tapahtuma Roomaan. Olemme allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen Italian autourheiluliiton kanssa. Ei ole mitään kiinteää määräystä siitä, milloin se on siirrettävä, Larkin avasi.

– Siirsimme kilpailun lokakuuhun, koska se toimii sopivana ajankohtana kummallekin paikalle, olipa kyseessä sitten ensi vuosi tai sitä seuraava vuosi tai sitä seuraava. Halusimme vain tehdä tämän siirron, jotta tuo aika olisi käytettävissä.

Kysyttäessä suoraan, ajetaanko Italian osakilpailu vuonna 2026 Sardinian soralla, Larkin vastasi, että Italia on merkitty kalenteriin sorakilpailuksi.

– Sen siirtäminen vaatisi ehdotuksen ja hyväksynnän.