Jari-Matti Latvalan maalailuille täystyrmäys – "Nyt pitäisi ymmärtää realiteetit"

Toyota on kauteen 2024 lähdettäessä voittanut viisi kuljettajien maailmanmestaruutta peräjälkeen, ja valmistajissakin niitä on tullut neljä viimeisiin kuuteen vuoteen. Jari-Matti Latvalan tultua tallipäälliköksi kaudelle 2021 Toyota on voittanut kaikki jaossa olleet mestaruudet.

Nyt tuohon tilastoon uhkaa tulla tahra, kun kaksi edellistä kuljettajien MM-titteliä nimiinsä vienyt Kalle Rovanperä jättäytyi tulevaksi kaudeksi osa-aikaiselle ohjelmalle ja toisaalta Hyundai onnistui houkuttelemaan Toyotan mestaruusputken vuonna 2019 aloittaneen Ott Tänakin takaisin Thierry Neuvillen rinnalle.

Täyden kauden ajavista kuljettajista vaaka on erittäin tukevasti kallellaan Hyundain suuntaan. Toyotaa toki lohduttaa se, että sillä on Hyundai-kaksikkoa vastaan mestaruudesta taistelevan Evansin lisäksi heittää autoonsa jokaisessa kilpailussa joko Rovanperä tai Sébastien Ogier – toisinaan jopa molemmat.

Katsutaa kohtaan odotukset ovat huomattavasti maltillisemmat, vaikka Latvala toki maalailee varsin ruusuista kuvaa 30-vuotiaan japanilaiskuskin tilanteesta.

– Toivotaan, että palaset loksahtavat kohdalleen, ja ensi vuonna hän pystyisi ajamaan vähän niin kuin joka rallissa palkintosijoista kilpaa, Latvala summasi marraskuussa MTV Urheilulle.

Viikkoa myöhemmin Latvala julisti rallit.fi-sivustolla, että Katsutan kolmossija Suomessa ja kymmenen pohja-aikaa Japanissa ovat luoneet uskoa siihen, että tämä "alkaa olla valmis kaikissa olosuhteissa".

MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa on asiasta täysin eri linjoilla.

– Takamoto Katsutalla on tosi isot saappaat. Toivottavasti ajaa kisoja maaliin. Se on tärkein asia, mitä hän voi tehdä. En odota, että hän pystyisi mitenkään haastamaan vauhdillisesti oikeastaan ketään Hyundailta muuten kuin tietyissä ralleissa.

– Hän pystyy tekemään sen hetkellisesti, mutta en näe, että sieltä löytyisi sellaista tasaisuutta, jolla hän pystyisi saavuttamaan koko rallin mitassa palkintosijoja ihan puhtaasti ajamalla. Nyt pitäisi vain ymmärtää ne realiteetit ja naputtaa kaikista kisoista tiimille niitä pisteitä, mitä sieltä on tulossa sillä vauhdilla, jolla pääsee maaliin. Jos se jossain kohtaa oikeuttaa palkintosijaan – vaikkapa nopeissa soraralleissa – otetaan se, kun se on tulossa. Mutta ei lähdetä tavoittelemalla tavoittelemaan, ettei auto menisi metsään.

Viime vuosien tilastot tukevat Ketomaan näkemystä. Vuonna 2019 ensimmäisen MM-rallinsa WRC-autolla ajanut Katsuta siirtyi pääluokkaan pysyvästi kaudelle 2020, ja viime vuosien tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että katto alkaa olla löytynyt.

Katsutan ero pohja-aikaan oli kaudella 2020 keskimäärin 1,12 sekuntia kilometrillä, ja viimeisten kolmen vuoden ajalta lukemat ovat kronologisessa järjestyksessä 0,70, 0,74 ja 0,67. Vaikka vertailu on jossain määrin epäreilu, iso kuva käy hyvin selväksi vertaamalla tätä numerosarjaa Rovanperään, joka nousi pääluokkaan samaan aikaan Katsutan kanssa.

Kalle Rovanperä: Takamoto Katsuta: 2020: 0,67 s/km 1,12 s/km 2021: 0,33 s/km 0,70 s/km 2022: 0,22 s/km 0,74 s/km 2023: 0,23 s/km 0,67 s/km

Jossittelua Jyväskylästä ja Japanista

Uran 44:ssä pääluokan autolla ajetussa MM-rallissa Katsutan kovin lukema on viime kauden päättäneestä, Japanissa ajetusta osakilpailusta, jossa hän jäi 21 erikoiskokeella pohja-ajasta keskimäärin 0,27 sekuntia kilometrillä.

Japanin-suorituksesta puhuttaessa on toki hyvä muistaa, että perjantaiaamun ajovirheen jälkeen ja yli viiden minuutin aikatappiolla, siis sinällään paineettomassa tilanteessa, on täysin eri asia tehdä pohja-aikoja kuin rallin kärkisijojen tiukassa kymmenystaistossa.

Eikä vastuskaan ollut kyseisenä viikonloppuna parasta a-ryhmää.

Perjantaina iltapäivällä Katsuta ehti ajaa yhden pätkän verran kilpaa Neuvillea vastaan ennen tämän keskeytystä, mutta tämän jälkeen mukana olivat enää kolme tallikaveria, joista kenelläkään ei ollut minkäänlaista panosta, ajotuntumansa ja -rytminsä kanssa täysin hukassa ensimmäisellä Japanin-reissullaan ollut Esapekka Lappi sekä motivaationsa jo menettänyt Tänak.

Kuvaavaa on, että kisan voittanut Evans jäi ek-pohjista keskimäärin 0,66 sekuntia kilometrillä.

MM-sarjan hybridiaikakaudella, vuosina 2022–2023, viimeisen palkintosijan kuitannut kuljettaja on jäänyt pohja-ajasta keskimäärin 0,39 sekuntia kilometrillä. Katsutan 44:stä pääluokan startista tuon rajan alle meneviä kisoja on neljä.

Yksi niistä oli jo aiemmin mainittu Suomen MM-rallin kolmossija, josta siitäkin oli suuresti kiittäminen kisan ykkössuosikkeihin lukeutuneiden Rovanperän, Tänakin ja Lapin keskeytyksiä.

Niiden ansiosta viidenneksi noussut, kolmen ja puolen vuoden tauon jälkeen MM-rallin lähtöviivalle palannut tallipäällikkö Latvala oli itse asiassa vauhdin puolesta reilusti lähempänä Katsutaa (ero 0,48 sekuntia kilometrillä) kuin Katsuta keskimäärin pohja-aikaa koko kauden aikana (0,67).

Opettelua edelleen – kö?

Latvalan uskoon Katsutan "valmiudesta" tarjoaa selkänojaa se, että edellä mainituista, vauhdin puolesta Katsutan neljästä parhaasta MM-rallista kolme ajettiin viime vuonna ja yksi vuonna 2022. Toisaalta Dirtfish-sivuston haastattelussa aiemmin tässä kuussa Latvala korosti, että tekemistä riittää edelleen.

– Olemme Takamoton kanssa jossain määrin yhä opetteluvaiheessa.

Lausunto on sikäli erikoinen, että 30-vuotias Katsuta on ajanut urallaan jo 65 MM-rallia, ja kaikkiaan kisoja on vyöllä 108. Tilastoraamattu eWRC:n mukaan Katsuta on kaikkiaan 13 960:n MM-ralliin osallistuneen kuljettajan joukosta lajihistorian 60. kokenein.

19:stä maailmanmestarista vain neljä – Hannu Mikkola, Richard Burns, Ogier ja Tänak – ei ollut voittanut mestaruutta vielä 65 MM-rallin kohdalla. Heistäkin Burnsilla oli toki jo yhdeksän MM-rallivoittoa, Mikkolalla kymmenen ja Ogierilla 11. Tänak saavutti ensimmäisensä vasta 73. MM-startissaan.

Vertailun vuoksi: Juha Kankkunen varmisti kolmannen maailmanmestaruutensa 67. MM-rallissaan, ja Tommi Mäkisellä kolmas mestaruus sai sinettinsä uran 69. MM-rallissa, kun "Carloksen (Sainzin) auto syttyi palamaan puoli kilometriä ennen maalia".

Testaussääntöjen kiristymisen vuoksi tämäkään vertailu ei toki ole täysin reilu, mutta toisaalta vain harva on saanut yhtä varhaisessa vaiheessa uraansa nauttia yhtä monen vuoden ajan sarjan ehdottomasti parhaasta autosta kuin Katsuta; niistä 44 kisasta, jotka hän on Toyotan WRC- tai Rally1-autolla ajanut, talli on voittanut peräti 28 (64 %).