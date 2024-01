Mörkö nimeltä Rovanperä väistyi – MM-rallissa uskomattoman tilaston tehtailleet tähdet saivat nyt uuden ongelman

Monte Carlon MM-ralli 24.-28.1. Ke: Testierikoiskoe klo 17.35 To: EK:t 1-2 klo 21.15 alkaen Pe: EK:t 3-8 klo 9.35 alkaen La: EK:t 9-14 klo 8.45 alkaen Su: EK:t 15-17 klo 7.50 alkaen

Pelin henki muuttui selvästi, kun kaksi edellistä kuskien mestaruutta ottanut Toyotan Kalle Rovanperä ilmoitti ajavansa vain osan kaudesta 2024. Maailmanmestaruuden voi voittaa myös vajaalla kalenterilla, mutta se on hyvin epätodennäköistä – ja tilanne on sama myös Toyotan multimestarilla Sebastien Ogierilla .

Kun Fordeja ajattava M-Sport lähtee kauteen isolta takamatkalta melko kokemattomilla kuljettajilla, mestaruustaisto on ennakolta kolmen kauppa. Siinä ovat mukana Neuville, Evans ja Hyundaille palaava Ott Tänak.

– Olemme saaneet kyseisen tittelin nyt muutaman kerran. Tällä kaudella maailmanmestaruudesta ajaa toinenkin henkilö, joka on ollut samassa asemassa useasti, kolmesti MM-hopeaa ottanut Evans kuittaa viitaten Neuvilleen.

– Olemme jääneet kakkosiksi monta kertaa. Olemme kuitenkin saaneet vahvan aseman MM-sarjassa, olleet aina kärkitaistossa ja taistelemme hyvin. Odotan nyt hyvin samankaltaista kautta, ja tähtäimenä on olla mestaruustaistelussa viimeiseen kisaan saakka, viisinkertainen MM-kakkonen Neuville linjaa autokuntansa tavoitteen.

/All Over Press

Neuville on ollut lähimpänä kirkkainta palkintoa vuonna 2018. Tuolloin Ogier tuli Neuvilleen nähden 23 pisteen takamatkalta mestariksi 18 pisteen marginaalilla kauden kolmen viimeisen kisan aikana.

– Sellainen potkaisee, ja takaisin tuleminen on haastavaa.

Kaudet 2000-2003 ja vuodesta 2014 eteenpäin MM-sarjassa mukana ollut Hyundai ei ole vienyt pystynyt johdattamaan kuljettajaansa maailmanmestariksi. Neuville on ajanut tallissa jo kymmenen kautta – päällimmäisinä MM-tuloksina neljä kakkossijaa ja kolme kolmostilaa.

– Edes Ott ei pystynyt siihen, kun hän tuli maailmanmestarina Toyotalta (kaudelle 2020). Meiltä on siis puuttunut useita asioita, mutta minusta tuntuu, että olemme nyt löytäneet ne uuden tallipäällikön ( Cyril Abiteboul ) ja teknisen johtajan ( Francois-Xavier Demaison ) myötä, Neuville linjaa.

Tuttuun Hyundai-autoon palaava Tänak on kuitenkin massiivinen haaste.

– Kun lähdin tallista (kauden 2022 jälkeen), me tavallaan sovimme, että kun he saavat asiat järjestykseen – kuten nyt on tapahtunut – lupaan tulla takaisin. Täällä minä olen, Tänak summaa MTV Urheilulle.