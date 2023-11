Kommentti: Esapekka Lappi sai Hyundailta sen, mitä ansaitsi – yksi iso este seisoo toistuvasti menestyshaaveiden tiellä

Vuosi sitten täyden kauden sopimuksen perässä Toyotalta Hyundaille siirtynyt Lappi kertoo nyt pyytäneensä tallilta jo "kauan sitten" osa-aikaista sopimusta. Pyynnön taustalla olivat perheasiat. Lapilla ja hänen Pinja -puolisollaan on kolme lasta, joista kaksi alle kouluikäisiä.

Vuosi sitten Lappi korosti Hyundai-siirron yhteydessä sitä, miten tärkeää hänelle oli ollut kotiväen suunnalta saatu hyväksyntä omien unelmien tavoittelemiseen. Lapille urheilu vakavasti otettuna ammattinakin on vain hyvin pieni osa elämää, jonka tärkeimmät palaset löytyvät jostain ihan muualta.

Valitettava tosiasia vain on, ettei tällainen sinällään arvostettava elämänasenne voi olla näkymättä rallin kaltaisessa lajissa, joka varsinkin nykyaikana perustuu jatkuvaan yksityiskohtien hiomiseen, äärimmäiseen keskittymiseen ja ulkopuolelta katsottuna jopa täysin päättömään riskinottoon.

Kun kotiasiat eivät ole kunnossa, rallikaan ei voi olla mielekästä. Siksi on todettava, ettei Lappi ole kuljettajana missään nimessä yhtä huono kuin viimeaikaiset tulokset ovat antaneet ymmärtää.

Perjantain ja lauantain välinen ristiriita

Hyundain osoittama tuki ja ymmärrys kuljettajansa suuntaan on kunnioitettavaa, mutta samaan hengenvetoon on toki korostettava, ettei Lappi olisi tämän kauden näytöillään voinut myöskään vaatia yhtään enempää.

Hänen roolinsa Hyundain Rally1-auton kehitystyössä on ollut keskeinen, ja neljä palkintosijaa (0–1–3) on toki uran uusi ennätys, mutta urheilullinen kokonaiskuva jää silti väistämättä pakkasen puolelle.

Täyden kauden ajavista Toyota- ja Hyundai-kuljettajista Lappi on Takamoto Katsutan lisäksi ainoana alle 100 pisteessä. Tallikaveri Thierry Neuville on 86 pistettä karussa, ja viisi kisaa vähemmän ajanut Toyotan Sébastien Ogier'kin on 16 pistettä edellä.