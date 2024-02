Näköalapaikka hyvälle tyypille – eli kenelle? Asiantuntija avaa työpaikkailmoitusten suurimpia ongelmia

On toki inhimillistä haluta olla mieliksi monille. Työpaikkailmoituksissa liika turvallisuus on kuitenkin hankaluus, sillä tarkoitus ei ole miellyttää kaikkia, vaan saada aikaan tunnereaktio nimenomaan tietyissä ihmisissä – siis osaajissa, joiden toivotaan kiinnostuvan ja hakevan kyseistä paikkaa.

– Yleensä aloitetaan organisaation kuvauksella, vaikka kannattaisi enemmän miettiä hakijan näkökulmaa. Mikä herättäisi kiinnostuksen heti? Myös lopetus on tärkeä: ilmoituksenhan on tarkoitus myydä työpaikka ja innostaa hakemaan. Sillä, millainen fiilis jää, kun on ilmoituksen lukenut, on suuri merkitys, hän kuvaa.