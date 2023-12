Onko burnout nuorten aikuisten vitsaus? Tästä syystä moni uupuu jo ennen työelämää

– Nykyään opinnoissa ja koulussakin paljon puhutaan siitä, että se on aika suorituskeskeistä. On kovat paineet valmistua nopeasti koulusta.

– Kyllähän siinä aikamoinen kuormitus on saattanut kertyä, ja tietenkin työelämän tuleminen nuorelle on aika haastava ja kuormittava tilanne, Virtanen sanoo.

Onko työuupumuksesta tullut muoti-ilmiö?

Noin 25 prosenttia suomalaisista kärsii jossain vaiheessa työuraa työuupumusoireista. Virtanen pitää lukua korkeana ja on huolissaan sen yleisyydestä.

– Valitettavasti välillä törmää sellaisiin ajatuksiin, että kaikkihan me nuoret uuvutaan ja kukapa ei olisi kokenut työuupumusta urallaan. On huolestuttavaa, että uupumuksesta on tullut niin normaalia.