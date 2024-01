Nainen, käytkö kampaajalla vai parturissa? Vastaus saattaa kertoa jotain yllättävää

Sen mukaan parturi- ja kampaamoyrittäjän on tarjottava palvelujaan kummallekin sukupuolelle ja palvelun hinnoittelun on perustuttava "asiakkaan hiuksiin kulloinkin tehtävään toimenpiteeseen, ei asiakkaan sukupuoleen".

"Kampaaja on hienostelua"

Sanna kertoo päätyneensä ratkaisuun siksi, että hänellä on lyhyt tukka eikä hän kaivannut siihen kiharoita eikä kampausta.

Osasyy saattaa olla hänen taustassaan. Sanna on kotoisin maaseutukaupungista Keski-Suomesta. Sannan mukaan heillä puhuttiin hänen lapsuudessaan aina parturiin menosta, vaikka hiuksia oli leikkauttamassa nainen. Kampaajalle meno oli vähintäänkin hienostelua.

Parturi on monelle naiselle lapsuuden kieltä

– Kyllä minä nuorempana olen tottunut puhumaan parturista. Isoolla kirkoolla tuli sitten seleväks, et son kampaaja, joka laittaa naisen tukan. Silti parturi on minulle mieluisampi sana – kampaaja on vähän turhan hienosteleva tällaiselle juntille. Muutenkin sukupuoliroolitukset tällaisissa asioissa tuntuvat vähän vanhanaikaisilta, "Alahärmän flikka -91" arvioi.