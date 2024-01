"Vaikeaksi menee" – ethän pukeudu näin kampaajalle?

– Yleinen virhe liittyy pukeutumiseen. Jos asiakkaalla on ihan järkyttävän tiukka poolopaita eikä mitään aluspaitaa alla ja on tulossa hiustenpesuun ja värjäykseen, niin vaikeaksi menee, Silfvenius-Bart kertoo.

"Tuntuu hurjalta, että kampaaja joutuisi korjausvastuuseen"

– Kampaamoissa on toki erilaisia käytäntöjä. Tiedän tapauksia, joissa asiakkaan vaatteeseen on mennyt vaalennusväriä, josta on jäänyt jälki asiakkaan paitaan. Tuntuu hurjalta, että kampaaja joutuisi korjausvastuuseen paidasta, joka on kuin hiihtohuppu, hän pohtii.