Jodien teini-ikäisen tyttären mahaan sattui kuukausia – lopulta vatsasta löytyi jotain käsittämätöntä

Englantilaisen Jodie Collinsin tyttärellä epäiltiin gluteeni-intoleranssia tai kuukautiskiertoon liittyvää häiriötä. Todellinen syy sai vanhemman häkellyksen valtaan.

Jodien 14-vuotias Erin-tytär alkoi valittaa vatsakivuista viime marraskuussa.

Lääkärien teettämän ultraäänikokeen tulokset eivät kuitenkaan viitanneet mihinkään poikkeavaan.

Äiti ja tytär jatkoivat elämää entiseen tapaan, kunnes kivut yltyivät sietämättömiksi.

Äiti painosti terveydenhuollon ammattilaisia selvittämään ongelman ja pian selvisi, että Erinin vatsassa oli kova pallo, joka koostui hiuksista.

Hiusmöykyn lääketieteellinen termi on trikobesoaari, mutta nieltyjen hiusten ruoansulatuskanavaan kertynyttä massaa kutsutaan myös Rapunzelin oireyhtymäksi Grimmin veljesten Tähkäpää-sadun mukaan.

Melonin kokoinen, viemärin hajuinen

Erinille tehtiin lopulta Bristolin sairaalassa viisi tuntia kestänyt leikkaus, jossa hänen vatsastaan poistettiin halkaisijaltaan 21 senttimetrin eli suunnilleen melonin kokoinen karvapallo.

Kirurgit kertoivat leikkauksen jälkeen, että karvapallon haju oli ollut uskomaton.

– Sieltä sanottiin, että möykky oli mädäntynyt, lemusi viemäriltä ja oli yksi suurimmista, joita he olivat ikinä käsitelleet, Jodie kertoi brittiläiselle Metro-lehdelle.

Lääkärit arvelivat, että tyttö oli saattanut syödä hiuksiaan nukkuessaan.

Jodien mukaan hänen tyttärensä oli pyöritellyt hiuksiaan pienestä pitäen.

– Kun Erin oli vauva, annoin hänelle pullosta ruokaa, ja hän tarttui hiuksiini ja väänteli niitä. Hän on aina ollut hyvin kosketusherkkä ja leikkinyt hiuksilla.

Jodie ei kuitenkaan ollut koskaan nähnyt Erinin syövän hiuksiaan.

Hiusten pyörittelystä harmia

Leikkauksen jälkeen 14-vuotias tyttö oli aneeminen ja kärsi useista ravitsemuksellisista ongelmista.

Kun tyttö toipui, Jodie päätti ryhtyä levittämään tietoa hiuksien pyörittelyn vaaroista.

– Erin kärsi todella pahoista vatsakrampeista kuuden kuukauden ajan. Kipu oli satunnaista, mutta kun sitä esiintyi, se oli niin voimakasta, että hän joutui jäämään pois koulusta, Jodie varoittaa.

Erin on jo suurimmilta osin toipunut mutta hänen vatsalaukkunsa voi olla vielä vuosikausia tavallista suurempi.

– Olemme ostaneet hänelle hupun, jota hän voi käyttää nukkuessaan siltä varalta, että hän syö hiuksiaan, Jodie sanoo.

Hän kehottaa hiusten nielemisestä kärsiviä hankkimaan stressileluja tai hakeutumaan psykoterapiaan.

Lähteet: Metro, Daily Mail