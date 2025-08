Onko kampaajien taso laskenut? Alaa 30 vuotta opettanut Maarit kertoo, mikä pian muuttuu: "Permanenttia ei voi olla opiskelematta"

Säästöt, vaatimukset, etäopiskelu yksin kotona. Hiusalalla ja alan opetuksessa on muuttunut moni asia, jolla voi olla vaikutusta parturien ja kampaajien taitotasoon.

Olet kenties joskus kuullut väitteen, ettei mistään enää saa kunnollista permanenttia. Saimme MTV Uutisiin juttuvinkin entiseltä kampaajalta, joka oli huolissaan alan ammattilaisten osaamisen tasosta. Vinkin mukaan alan suuntaus "on huolestuttava".

Onko kampaajien taitotaso todella laskenut? Onko hiusalan opetuksessa jokin muuttunut vuosien varrella? Kysyimme!

"Aiemmin opetus painottui vahvasti käytännön kädentaitoihin"

Muutosta on tapahtunut ja asiaan on monia eri syitä, kertoo hiusalan lehtori Maarit Metsälä Ammattiopisto Tavastiasta.

Toisaalta opetusala on muuttunut ammatilliseen koulutukseen kohdistettujen uudistuksien myötä, mutta samalla osaamisen taso on parantunut – ainakin joissain tutkinnon osissa.

Metsälä itse valmistui ammatilliseksi opettajaksi vuonna 1994 ja on opettanut hiusalaa yli 30 vuotta. Vuosien varrella opetus on monipuolistunut ja mukautunut teknologian muutoksiin. Monipuolisuus on lisääntynyt, mutta tuonut mukanaan haasteita.

– Aiemmin opetus painottui vahvasti käytännön kädentaitoihin eli leikkaustekniikoihin, hoitokäsittelyihin, kampauksiin, permanentteihin ja värjäyksiin. Viime vuosina tutkinnon perusteissa on painotettu vahvasti myös asiakaspalvelua, liiketoimintaosaamista, markkinointia, kansainvälisyyttä, kestävää kehitystä ja turvallisuutta, Metsälä sanoo.

– Nämä ovat toki tärkeitä taitoja nykypäivän työelämässä ja yrittäjänä toimimisessa, mutta ne vievät väistämättä aikaa käytännön harjoittelulta.

Hiuksia on hankalaa leikata yksin koneen ääressä

Työelämä vaatii aina vain enemmän, ja samalla ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut säästöjä.

– Säästöt tarkoittavat, että nykyisin koulupäivät ja -viikot ovat lyhyempiä kuin esimerkiksi 2000-luvun alussa. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Opiskelijat opiskelevat enemmän itsenäisesti, digitaalisesti sekä työpaikoilla, Metsälä sanoo.

Jos oppiminen tapahtuu yksin kotona tai etänä, käytännön harjoitteet vähenevät. On hankalaa leikata hiuksia tai tehdä kampausta yksin kotona koneen ääressä.

– Kun on puhe kädentaidosta, ei toistoja nykyisin pystytä tekemään niin montaa kertaa kuin aikaisemmin. Asiat joudutaan opiskelemaan lyhyemmässä ajassa. Tutkinnon perusteista ei siis ole lähtenyt tutkinnon osia, niitä on pikemminkin tullut lisää, mutta samalla aika on vähentynyt. Ammattitaitovaatimukset ovat myös alalla kohonneet, Metsälä sanoo.

Kampaajan ja parturin ammatissa työelämässä oppiminen on oleellista. Nykyopiskelija saattaa olla työpaikalla enemmän kuin ennen, mutta oppimiseksi tämä ei välttämättä realisoidu.

– Kaikki opiskelijat eivät välttämättä ole valmiita olemaan työpaikalla tai opiskelemaan itsenäisesti heti peruskoulun jälkeen. Kun opiskelijat menevät työpaikalle, siellä täytyisi tapahtua oppimista. Ei ainoastaan sitä, että tehdään näyttöjä, Metsälä sanoo.

Työelämään avustamaan hiustenpesussa

Kampaamo- ja parturiliikkeet ovat hyvin erilaisia. Se, mitä palveluita tarjotaan, tai paljonko henkilöstöä on, vaihtelee. Joitakin liikkeitä pyörittää yksinyrittäjä, toisissa työskentelee laaja tiimi.

Se, onko nuorelle aikaa, vaikuttaa hänen kokemukseensa.

– Kaikki opiskelijat eivät välttämättä pääse työpaikalla tekemään niitä asioita, joita pitäisi oppia. Tähän vaikuttaa liikkeen palvelun tarjonta ja aika. He pääsevät tekemään yksinkertaisia tehtäviä: siivoamaan, avustamaan hiustenpesussa tai muissa avustavissa tehtävissä, Metsälä sanoo.

Hän ymmärtää ilmiön: yrittäjän tai työntekijän täytyy oppilaan ohjaamisen lisäksi päästä tekemään päivätyötään, koska oppilas ei välttämättä tuo yritykseen rahaa samalla tavalla kuin kampaajan tai parturin oma työ. Kiire kuitenkin heijastuu ohjauksen laatuun ja systemaattisuuteen.

– Olen kollegoiden kanssa usein pohtinut sitä, että työelämä myös odottaa aina vain valmiimpia ammattilaisia. Sellaisia, jotka ovat hyvin itseohjautuvia. Täytyisi kuitenkin muistaa, että koulusta opiskelijat saavat ammattiin perusteet perustutkinnon kautta, ja työelämässä näitä alan perusteita lähdetään kehittämään seuraavalle tasolle. Tällä alalla ei ole koskaan valmis.

Tieto ammatista voi perustua median mielikuviin

Myös opiskelijoiden taustat ja motivaatiot vaihtelevat. Parturi-kampaajaopintoihin hakeutuu paljon erilaisia ihmisiä.

– Kaikilla motivaatio alaa kohtaa ei ole samanlainen. Opiskelijan ajatuksena ei aina ole, että opiskelun jälkeen hän toimisi parturi-kampaajana, Metsälä sanoo.

Oppilas voi esimerkiksi hakeutua ammatilliseen oppilaitokseen, koska "johonkin" on mentävä. Omia hiuksia on mukava oppia laittamaan. Toisaalta hiusala voi olla myös lapsuuden haaveammatti, mutta alasta syntynyt mielikuva ei vastaakaan todellisuutta.

– Nuoren saama tieto ammatista voi perustua pelkästään kavereilta, vanhemmilta tai medialta saatuun kuvaan. Usein nämä lähteet ovat epäluotettavia, ja esimerkiksi median antama kuva parturi-kampaajan työstä sekä alasta ei välttämättä kohtaa ammatin todellisuutta. Olisikin tärkeää, että hiusalalle hakeutuva opiskelija tutustuisi alaan hyvin ennen hakeutumista, Metsälä sanoo.

Ammatin valitseminen ja koulutukseen hakeutuminen voivat Metsälän mukaan olla haaste: nuori ei välttämättä ole psyykkisesti valmis valitsemaan koulutusalaa ja sitoutumaan siihen.

– Koulutuksen aikana opiskelija huomaakin, että tämä on fyysisesti ja psyykkisesti aika haasteellinen ja raskas ammatti. Jos motivaatio on huono, se heijastuu oppimiseen ja työpaikalla oloon negatiivisesti. Eli töissä saatetaan vain "kuluttaa aikaa", ja poissaolot lisääntyvät, Metsälä sanoo.

– Opiskelijoilla on tänä päivänä myös jonkin verran henkilökohtaisia haasteita. He vaativat tukea enemmän kuin aikaisemmin. Haasteita hiusalalle hakeutuvalla nuorella voi olla asiakaskohtaamisissa ja vuorovaikutustaidoissa. Opiskelijat saattavat jännittää sosiaalisia tilanteita ja pelkäävät tämän vuoksi toisen ihmisen kohtaamista, koskettamista ja palvelemista.

Asiakas voi olla pahalla tuulella – kampaajan täytyy kestää

Parturi tai kampaaja on asiakaspalvelija, jonka tulisi kyetä kohtaamaan ja koskettamaan asiakasta, keskustelemaan hänen kanssaan ja palvelemaan kaikenlaisia ihmisiä. Aina tuoliin ei istahda mukava tai helposti lähestyttävä asiakas.

– Kun asiakas tulee liikkeeseen, hän saattaa olla hyvällä tai huonolla tuulella. Ehkä hän sai parkkisakon, tulee pahalla päällä kampaamoon ja tiuskii. Asiakaspalvelijana siihen ei voi lähteä mukaan. Vaikka itsellä olisi kuinka huono päivä, asiakas täytyisi aina palvella mahdollisimman hyvällä tavalla, Metsälä sanoo.

Henkisen paineen lisäksi työpäivät vaativat runsaasti seisomista ja jaksamista. Pitkien hiusten käsittely voi vaatia usean tunnin työn.

Toisaalta parturipuolella hiusten leikkaus vie alle puoli tuntia, jolloin kahdeksan tunnin työpäivään mahtuu 16 asiakasta joka ikinen päivä.

– Se on hyvin liukuhihnamaistakin. On pysyttävä aikataulussa. Tänä päivänä tehdään aika vaativia töitä, kuten pitkän hiuksen raidoituksia ja vaalentamista. Kampaajan täytyy osata erittäin hyvin arvioida, kauanko työhön menee aikaa, koska voi ottaa seuraavan asiakkaan, Metsälä sanoo.

Suurin osa kampaajista ja partureista on yrittäjiä. Jaksamiseen vaikuttaa epävarmuus siitä, millaisia muutoksia yhteiskunnassa tapahtuu, riittääkö asiakkaita, tai tuleeko tuttu asiakas enää uudestaan.

– Parturipuolen asiakkaat useimmiten käyvät samassa paikassa todella pitkään. Kampaamoissakin pitkiä asiakassuhteita tulee, mutta siellä on enemmän vaihtelevuutta: kysytään ystävältä, missä olet käynyt, voisin mennä kokeilemaan, Metsälä kuvaa.

– Alalla näkyvät myös yhteiskunnan muutokset: jos rahaa ei ole, kampaamoon ei tulla niin usein, ja tuotteita ei osteta kuin tarpeeseen.

Permanentti muuttuu pian pakolliseksi

Hiusala on altis trendien heilahteluille. Muoti sanelee, mitä asiakas haluaa – ja mitä hän ei ainakaan halua. Nykyisin trendikkäitä ovat pitkät, kauniit ja vaaleat hiukset, joista julkaistaan otoksia myös someen.

– Kun opiskelija siirtyy työelämään, työpaikkana toimiva liike voi olla sellainen, ettei siellä tehdä kaikkia opiskelun aikana opittuja töitä. Ei opiskelijakaan tee esimerkiksi permanenttia, jos sellaisia ei muutenkaan työpaikalla tehdä tai se ei kuulu palveluihin, Metsälä kuvaa.

Yksi muodin heittelehtimisestä kärsinyt palvelu on rakennekäsittely, tutummin siis permanentti.

Taidot sen suhteen saattavat opiskelijalla olla olemattomat myös siksi, että tällä hetkellä voimassa olevissa tutkinnon perusteissa rakennekäsittely on valinnainen tutkinnon osa. Isommissa kouluissa permanentin voi siis jättää väliin, ja valita tilalle vaikkapa yrityspalvelun suunnittelun.

Tilanne kuitenkin muuttuu pian. Metsälä kertoo, että tutkinnon perusteet uudistuivat 1.8.2025.

– Uusissa perusteissa rakennekäsittely kuuluu hiusten kemiallisten käsittelyjen toteuttamiseen, ja jokainen opiskelija, joka tulee hiusalalle, joutuu pakosta opiskelemaan tämän tutkinnon osan kautta rakennekäsittelyn tekoa minimimäärän. Permanenttia ei voi ohittaa ja olla opiskelematta. Tämä on parannus.

