Kaikki irti hoitoaineesta – muista tärkeä vaihe: Ethän tee tätä virhettä suihkussa?

Ensinnäkin Your Best Hair -nimellä somettava hiusstylisti muistuttaa yli 250 000 katselukertaa keränneellä videollaan, että hoitoainetta ei tulisi käyttää liikaa. Hoitoainetta ei tulisi myöskään levittää juuriin, vaan ainoastaan latvoihin. Iso virhe on toisaalta sekin, jos hoitoainetta ei käytä lainkaan.