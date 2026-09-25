Toyotan Sami Pajari myöntää, että tämä kausi on mennyt paljon odotuksia paremmin.

Chilessä Pajari sijoittui neljänneksi, mikä oli kolmen voiton jälkeen pieni pettymys. Suomalaiskuskin odotukset olivat korkealla, koska Chileä edeltänyt Paraguay päättyi voittoon ja rallit olivat luonteeltaan hyvin samanlaiset.

Positiivista rallissa oli se, että MM-sarjaa ennen viimeistä osakilpailua johtava Elfyn Evans jäi Pajarin taakse, joten suomalaiskuski pääsi kokonaispistetilanteessa taas vähän lähemmäksi tallikaveriaan.

– Ei paras mahdollinen tulos ollut, mutta ei huonoinkaan. Täytyy olla realistinen, Pajari toteaa rauhallisesti.

Ennen kauden huipentavaa Sardinian MM-rallia Pajarin ero Evansiin on 17 pistettä. Kolmantena oleva Oliver Solberg on 21 pisteen päässä walesilaisesta.

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Varmaa on joka tapauksessa se, että Pajari ottaa tästä kaudesta mitalin. Sen väri on vielä auki.

– Olemme ehdottomasti edelleen mukana pelissä, eikä mitään ole vielä menetetty. Seuraavasta rallista tulee kuitenkin todella vaikea, etenkin kun taistelu Elfynin ja myös Oliverin kanssa on niin tiukkaa.

Pajarin nousu on tällä kaudella ollut lähes rakettimaista. Viime kaudella tuli ensimmäinen palkintokorokesijoitus ja tänä kesänä Virossa Pajari saavutti uransa ensimmäisen osakilpailuvoiton pääluokassa. Sen jälkeen tuli kaksi voittoa lisää, ja niiden myötä Pajari nousi MM-pistetilanteessa toiseksi.

Suomalaiskuski myöntää, että asiat ovat tapahtuneet nopeasti.

– Totta kai mestaruutta toivomme, mutta ehkä meidän täytyy olla myös realistisia sen suhteen. Kausi on kuitenkin ollut parempi kuin osasimme odottaa.