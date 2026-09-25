Suomi maksaa EU:lle 90 miljoonaa vuodessa, sillä emme kierrätä tarpeeksi muovia – uusi laitos ottaa vastaan pulkat ja ämpäritkin

Rooliin palannut Inna Tähkänen kertoo olleensa yllättynyt, kun luki ensimmäisen kerran Elinan kohtalosta. Hän muistelee tuntemuksia, joita kävi läpi käsikirjoitusta lukiessaan.

– Ensin se kuulosti aika hurjalta. Mietin, että joudunko olemaan kylmässä pakastimessa. Aika nopeasti hoksasin, että en ehkä tässä on elokuvan taikaa ja pakasti ei ole kylmä. Tottakai, kun luet ensimmäisen kerran tekstin, menet siihen maailmaan hahmon kautta. Sitten jotenkin tulee se, että teenkö kaiken oikeasti, hän kertaa.