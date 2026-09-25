Salkkareiden erikoisjaksossa nähdään karmaiseva käänne, kun hahmo löydetään kuolleena.
Salatut elämät -sarjan odotettu 5000. jakso nähdään ensi viikolla televisiossa. Jakso on kuitenkin jo katsottavissa MTV Katsomo+ -tilauksella.
5000. jaksossa myrsky ripottelee Helsinkiä. Sähkökatkoksen aikana Pihlajakadun asukkaat haistavat palaneen käryä ja lähtevät etsimään tähän syytä. Jaksossa avataan Liljan ovi, jonka takaa paljastuu asioista kaiken tietävä Hilja.
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Aki ja Linda tekevät löydön.
Lopulta aukeaa Aureen ovi, jonka takaa pihlajakatulaiset tekevät järkyttyvän löydön. Huoneen pakastimesta löytyy Elina Taalasmaa kuolleena.
Karmiva löytö järkytti Pihlajakadulla.