Eduskunnan hallintovaliokunta on hyväksynyt sellaisenaan hallituksen esityksen vaaratiedotelain muuttamisesta.
Lakia on tarkoitus muuttaa siten, että vaaratiedote välitetään myös solulähetysjärjestelmää käyttäen. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta.
Hätäkeskuslaitos velvoitettaisiin välittämään vaaratiedotteet myös uuden järjestelmän kautta. Järjestelmä täydentäisi nykyisiä vaaratiedotekanavia.
Lakimuutoksen tarpeellisuuteen havahduttiin viime keväänä, kun viranomaiset kehottivat vaaratiedotteessa ihmisiä pysymään sisätiloissa Uudellamaalla drooniuhan vuoksi. Moni alueella oleskelleista sai tiedon asiasta toisten ihmisten tai median kautta.
Lain on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. . Uuden varoitusjärjestelmän on aiemmin arvioitu valmistuvan viimeistään vuoden 2027 aikana.