Äkkirikastunut vastavakoilija Veikko Palko perusti säätiön, joka muistaa avokätisesti Suomen turvallisuutta suojaavia.

Helsingin Sanomat uutisoi tässä kuussa, miten vastatiedustelun legendanakin pidetty, suojelupoliisista eläköitynyt Veikko Palko voitti vuonna 2014 kymmenien miljoonien eurojen Eurojackpot-potin ja käytti varoja tiedustelutoiminnan tukemiseen.

Palko eläköityi suposta vuonna 1999, mutta työskenteli sille myös eläköitymisensä jälkeen.

Supoon kohdistuu tällä hetkellä rikostutkinta, jonka mukaan se käytti eläkeläisiä lainvastaisesti tiedonhankinnassa.

Helsingin Sanomien artikkelin mukaan Palko olisi itsekin tehnyt suunnitelmallista tarkkailua ja teknistä katselua, vaikka hänellä ei olisi ollut tehtävän vaatimaa virkasuhdetta. Supoa epäillään lain kiertämisestä ja esimerkiksi luovuttaneen salaista rekisteritietoa eläkkeellä oleville ex-supolaisille. HS:n artikkelin perusteella Palkoa ei itseään ole tutkittu rikoksesta epäiltynä.