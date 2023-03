Poliisi löysi espoolaismiehen kodista tuhansittain salaisia asiakirjoja – Puolustusvoimat vaikeni, syytetty vetosi erehdykseen

Puolustusvoimat ei hiiskunut sanaakaan

Puolustusvoimien salaiseksi luokiteltuja asiakirjoja on löytynyt vääristä paikoista viime vuosina ainakin kahteen otteeseen. Puolustusvoimien entisen tiedustelupäällikön Georgij Alafuzoffin hallusta löytyi jopa korkeimman turvaluokituksen papereita.

– Suojelupoliisin toiminta perustuu luottamukseen, ja kaikenlaisille väärinkäytöksille on nollatoleranssi, totesi suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari supon tiedotteessa tuolloin.

Sisäinen tarkastus paljasti

Oliko aineistoa levitetty?

Erehdys ja unohdus

"Vaaraksi maanpuolustukselle"

Valtaosa oikeudenkäynnin aineistosta on määrätty salassa pidettäväksi. Puolustusvoimat ei ikinä ole tiedottanut asiasta, vaikka sen entinen erikoisupseeri oli luvatta vienyt tuhansia salaisia asiakirjoja kotiinsa.

STUK puolestaan lupasi omia papereitaan koskevassa ensitiedotteessaan, että se tiedottaa lisää syksyllä 2019, kun Fennovoima on toimittanut vastauksensa. Tiedotetta ei ole kuulunut.

Puolustusvoimien haaran esitutkinta-aineisto on salattu viimeistä piirua myöten. Juttu myös käsiteltiin oikeudessa suljetuin ovin.

– Huomioon ottaen Lampénin hallussa olleiden tietojen liittyminen Puolustusvoimien keskeiseen toimintaan eli Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, Lampénin toiminta on ollut potentiaalisesti vaarallinen niin palvelusturvallisuudelle, palvelustehtävien asianmukaiselle suorittamiselle kuin myös Suomen maanpuolustukselle ja turvallisuudelle, tuomiossa todetaan.

Lampén on ilmoittanut tyytymättömyyttä tuomioon, eikä se ole vielä lainvoimainen. Hän ei halua STT:lle kommentoida oikeuden ratkaisua vedoten asian keskeneräisyyteen.

Turvallisuusyritys työn alla

– Lampén ei ole ollut missään vaiheessa asiakaskontakteissa. Hän on ollut pelkästään omistaja, ja sitten hänelle kuului joitain hallinnollisia töitä, kuten laskujen maksamista ja tilien seuraamista, sanoo Åberg.

Pääesikunta: Ei voi estää eikä vetää johtopäätöksiä

Lampénin paperihamstraus on jo toinen Puolustusvoimien salaisiin asiakirjoihin liittyvä vakava selkkaus, joka on tullut viime aikoina julki. Erikoista tapauksissa on se, että molemmissa asiakirjat löytyivät ikään kuin vahingossa, kokonaan toisen asian tutkinnan yhteydessä.