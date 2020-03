Ex-tiedustelupäällikkö haki merkittävää virkaa, mutta jäi viime hetkellä hausta pois – samaan aikaan HS julkaisi turvatietoja paljastaneen jutun, ja tietovuodosta epäillään samaista amiraalia

Tietovuotoepäilyn kohteeksi päätynyt kontra-amiraali evp. Georgij Alafuzoff haki johtavan asiantuntijan virkaa valtioneuvoston kansliasta (VNK) vain hieman ennen kuin Helsingin Sanomat julkaisi tietovuototutkintaan johtaneen jutun Viestikoekeskuksesta joulukuussa 2017. Tutkinnassa on selvitetty sotilastiedustelun aineistojen päätymistä Helsingin Sanomille.

Yli kaksi vuotta kestänyt esitutkinta loppusuoralla

Poliisi ei ole missään vaiheessa vahvistanut edes sitä, epäileekö se jotakuta. Alafuzoffin asema vuotoepäiltynä tuli julkisuuteen, koska STT uutisoi siitä viime heinäkuussa. Tietovuotoepäily näin korkeassa sotilasvirassa on erittäin poikkeuksellinen.

Kaiken kaikkiaan yli kaksi vuotta kestänyt tutkinta Helsingin Sanomien jutusta on yhä kesken. Sen aikana on käyty omaa oikeusprosessiaan lehden toimittajan kotiin tehdystä kotietsinnästä ja siinä takavarikoidusta tiedostosta. Kotietsinnän on todettu olleen laillinen, mutta korkein oikeus ei viime joulukuussa antanut poliisille lupaa käyttää takavarikoitua tiedostoa.