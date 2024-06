Veikkoa ylistetään Suomen kaikkien aikojen vastavakoilijana – näin hän sai itävakoojat satimeen

Tiitinen: Pelkolla keskeinen rooli supon vastavaikoilussa

Pihlman – agenttinimeltään Lipman – on yksi kylmän sodan ajan tunnetuimmista Suomessa paljastuneista ja tuomioon johtaneista vakoilutapauksista. Pienemmälle huomiolle on jäänyt se, miten suojelupoliisissa päästiin Pihlmanin jäljille. Ratakatu 12 -teoksen mukaan ensihavainnot hämäräpuuhista teki tarkkasilmäinen supon etsivä.



Etsivän nimi tuli julki vasta yli viisi vuosikymmentä myöhemmin, kun Helsingin Sanomissa julkaistiin aiemmin kesäkuussa hänen muistokirjoituksensa. Sen oli kirjoittanut supon historiaan hyvin perehtynyt emeritusprofessori Kimmo Rentola.



Muistokirjoituksen ja Ratakatu 12 -kirjan tietoja yhdistelemällä on pääteltävissä, että Pihlmanin helmikuussa 1973 huomannut etsivä oli Veikko Palko, joka kuoli huhtikuussa 83-vuotiaana. Rentola on myös kirjoittanut Palkoa koskevat osuudet supon historiikissa.



Tullihallituksen yliaktuaarin tapaus oli vain yksi monista, joihin Palko jätti jälkensä. Myöhemmin 1970-luvulla supon päälliköksi noussut Seppo Tiitinen kuvailee STT:lle Palkoa kaikkien aikojen merkittävimmäksi suomalaiseksi vastatiedustelijaksi.



– Suurimmassa osassa siitä, mitä suojelupoliisi sai ainakin minun aikanani vastavakoilun alalla aikaiseksi, niin niissä tavalla tai toisella oli keskeinen panos ja keskeinen rooli Veikko Palkolla, Tiitinen sanoo.