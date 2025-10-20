Vatikaanilla on yksi maailman tärkeimmistä tiedustelukoneistoista.

Roomalaiskatolinen kirkkovaltio Vatikaani vakoilee yhä ympäri maailmaa laajan tiedustelukoneistonsa avulla, kertoo MTV:n Huomenta Suomessa vieraillut tietokirjailija Hannu Pesonen.

Pesonen on kirjoittanut tuoreen, vakoilusta kertovan kirjan Ammattina vakooja: sankareita, pettureita ja salajuonia (Docendo).

Pesosen mukaan vakoiluun osallistuu muun muassa katolisen kirkon pappeja, joita on jokaisessa maailman maassa, missä asuu katolilaisia.

– Vatikaanin tiedustelukoneisto on yksi maailman tärkeimmistä ja tietorikkaimmista vakoiluverkostoista, Pesonen kertoo.

"Vatikaanin säilyminen tärkeää"

Pesosen mukaan Vatikaani kouluttaa vakoojia omassa koulutuskeskuksessaan.

Kirjassaan Pesonen kuvailee, kuinka tiedon kerääjät jalostavat kokoamansa tiedot analyyseiksi, jotka jaetaan paaville.

– Vastustajistaan Vatikaani haluaa tietää kaiken, Pesonen kirjoittaa.

Hän toteaa Huomenta Suomen haastattelussa, että Vatikaanin olemassaolo on jatkuvasti uhattuna.

– Vatikaanissa asuu koko katolisen kirkon päämies, jolle on hyvin tärkeää, että pieni valtakunta säilyy.

Kirjassaan Pesonen kertoo, että Vatikaania huolestuttaa nykyään tieteellisen näkemyksen ja ajattelutavan "tunkeutuminen" uskonnollisiin kysymyksiin.

Arkistokuva Vatikaanista.

"Murhattu, myrkytetty ja petetty"

MTV:n haastattelussa Pesonen kertoo, että mikäli jossain maassa puhkeaa kriisi, katolisen kirkon papit ovat viimeisiä, jotka poistuvat kyseisestä maasta kriisin vuoksi.

Syynä on se, että vakoojat saavat viimeiseen saakka kerättyä tietoa aivan ruohonjuuritasolta.

Aikojen saatossa Vatikaani on Pesosen mukaan soveltanut myös tarkoitus pyhittää keinot -oppia. Pesonen kirjoittaa, että sillä on edistetty muun muassa katolisen kirkon valtapyrkimyksiä sekä uskonkäsityksiä.

– Näissä kylmäverisissä viitta ja tikari -leikeissä on murhattu, myrkytetty, petetty ja juoniteltu – Herran ja paavin puolesta, Pesonen kirjoittaa kirjassaan.

Vakoojaksi ajavat narsismi ja rahanahneus

Huomenta Suomen haastattelussa Pesonen kertoo yleisellä tasolla, että vakoojien luonteenpiirteissä näkyy tietynlainen narsismi.

– Vakoojilla täytyy olla sellainen luonteenpiirre, että minut on valittu tekemään jotain tärkeää.

Pesosen mukaan toinen syy ryhtyä vakoojaksi on ahneus rahaan.

– Jotkut vakoojat ovat keränneet jopa miljoonia.

