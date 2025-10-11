Lehden mukaan Suposta eläkkeelle jääneiden osallistuminen tiedustelutoimintaan vaikuttaa aiemmin tiedettyä laajemmalta.
Suojelupoliisista (supo) eläköitynyt etsivä pyöritti omaan piikkiinsä tiedustelutoimintaa supon hyväksi valtavan lottovoiton turvin, kertoo Helsingin Sanomat. Nyt keskusrikospoliisi (KRP) selvittää huhtikuussa 2024 kuolleen miehen toimintaa osana laajempaa rikostutkintaa.
Veikko Palko sai reilut kymmenen vuotta sitten kymmenien miljoonien eurojen Eurojackpot-voiton. HS:n mukaan Palko hankki omaisuudellaan välineistöä, jota on osin käytetty Supon toiminnassa. Ainakin osa hänen toiminnastaan tuli HS:n mukaan supolle yllätyksenä, mutta hänen annettiin silti jatkaa toimintaansa.
Palko kuoli 83-vuotiaana. Hän oli tuolloin ollut eläkkeellä virallisesti jo yli 15 vuotta, mutta työskennellyt kuitenkin edelleen supon hyväksi.
HS:n mukaan suposta eläkkeelle jääneiden osallistuminen tiedustelutoimintaan vaikuttaa aiemmin tiedettyä laajemmalta ja herättää kysymyksiä siitä, onko yhteistyössä pyritty kiertämään säännöksiä. Esimerkiksi Palkon epäillään saaneen supolta haltuunsa turvallisuussalaisuuksiksi luokiteltavia tietoja, joita häntä olisi ohjattu kertomaan edelleen toiselle läntiselle tiedustelupalvelulle.
Tiedustelutoiminnan lisäksi Palko perusti miljoonillaan säätiön, jonka varoista jaettiin HS:n mukaan stipendejä muun muassa suomalaisille tiedusteluammattilaisille.
Supon nykyinen päällikkö Juha Martelius sanoo HS:lle tilanteen olevan harmillinen. Marteliuksen mukaan supon olisi tullut arvioida tarkemmin sitä, voidaanko eläkeläisiä käyttää osana tiedustelutoimintaa.
Useita epäiltyinä rikoksesta
HS:n mukaan KRP:n tutkinnassa on epäiltynä ainakin seitsemän nykyistä ja entistä supon työntekijää. Heidän joukossaan on supon entinen pitkäaikainen päällikkö Antti Pelttari.
Nykyään eduskunnan pääsihteerinä oleva Pelttari sanoi kesäkuussa pitävänsä kohtuuttomana, että hän on joutunut näkyvän rikostutkinnan kohteeksi.
Pelttaria epäillään virkarikoksesta ja maanpetosrikoksesta. Epäilty maanpetosrikos on turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Epäilyt liittyvät aikaan, jolloin Pelttari toimi supon päällikkönä.
Pelttari sanoi tuolloin, että tutkinnan kohteena oleva operatiivinen toiminta on ollut perusteltua Suomen kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.
Hänen mukaansa rikosepäilyn keskeinen sisältö on se, että hän ei ole puuttunut siihen, että eräät suojelupoliisista eläkkeelle jääneet virkamiehet ovat voineet saada salassa pidettäviä tietoja supon toiminnasta.
Syyttäjälaitos kertoi toukokuussa, että supon tiedustelutoimintaan liittyvässä jutussa on syytä epäillä, että supon toiminnassa oli käytetty siviilejä niin, että he olivat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa ja olivat voineet käsitellä sitä valvomattomasti.
Kenenkään rikostutkintaan kytkeytyvän supon entisen tai nykyisen työntekijän ei HS:n mukaan epäillä toimineen Suomea vastaan. Esimerkiksi Veikko Palkon kerrotaan pitäneen venäläisten vakoojien paljastamista elämäntehtävänään.
Supon entinen päällikkö Antti Pelttari kertoo, mikä on vakoojien yleisin peitetarina.