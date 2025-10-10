EU-komissio alkaa tutkia väitteitä, joiden mukaan Unkari on käyttänyt vakoojia tietojen onkimiseen EU-instituutioista.

Useat eurooppalaiset mediat kertovat niiden yhteisen tutkivan projektin löydöksistä, joiden mukaan EU-maa Unkari on jo yli vuosikymmenen ajan vakoillut EU-instituutioita. Medioiden joukossa ovat muun muassa unkarilainen tutkivan journalismin verkosto Direkt36, saksalaislehti Der Spiegel ja belgialainen De Tijd.

Medioiden mukaan Unkarin tiedustelupalvelun IH:n vakoojat ovat toimineet peitetehtävissä maan EU-suurlähetystössä Brysselissä. Heidän tehtävänään on ollut hankkia tietoa Unkarin kannalta kriittisistä asiakirjoista ja päätösvalmistelusta.

Toiminta on kohdistunut etenkin unkarilaisiin EU-instituutioiden virkamiehiin. Eräs heistä kertoo vakoojan yrittäneen saada häntä allekirjoittamaan asiakirjan, jossa hän sitoutuisi välittämään IH:lle tietoja maksua vastaan.

Komissaarin rooli herättää epäilyksiä

Medioiden mukaan vakoilutoiminta aloitettiin yli vuosikymmen sitten Viktor Orbánin toimiessa jo Unkarin pääministerinä.

Toiminnan kerrotaan olleen aktiivisimmillaan vuosina 2012–2018, jolloin Unkarin ja EU:n suhteet alkoivat kiristyä oikeusvaltioperiaatteen, medianvapauden ja demokratian heikentämisen takia.

Vuosina 2015–2019 Unkarin EU-suurlähetystöä johti Olivér Várhelyi, joka toimii nyt toista kautta EU-komissaarina. Medioille puhuneen virkamiehen mukaan on selvää, että Várhelyi on ollut tietoinen vakoojatoiminnasta.

Komissio tutkii

Euroopan komissio perustaa tiedottajansa mukaan sisäisen ryhmän tutkimaan asiaa.

– Komissio on huomannut uutisoinnin, jonka mukaan Unkarin tiedustelupalvelu harjoittaa vakoilutoimintaa EU:ta ja sen henkilöstöä kohtaan. Komissio suhtautuu tällaisiin väitteisiin erittäin vakavasti, tiedottaja sanoi.

Myös EU-parlamentissa on kommentoitu tietoja.

– Jos uutisointi pitää paikkansa, on kyseessä yksi EU:n historian suurimmista skandaaleista, kommentoi belgialaismeppi Elio Di Rupo eilen Strasbourgin täysistunnossa.

Myös terveyskomissaari Várhelyin eroa on vaadittu, jos hänen roolinsa vakoilutoiminnassa vahvistuu.