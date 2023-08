Näin lakimies loi itselleen bisneksen pienyrittäjiin kohdistuvista maksumuistutuksista – "Viestit olivat pelottavia ja vakuuttavia"

Laura on Etelä-Suomessa toiminimellä työskentelevä pienyrittäjä. Alkuvuodesta 2021 hän tilasi kosmetiikan maahantuojalta pienen erän tuotteita. Ostoksen kokonaishinta oli hieman yli 100 euroa.

– Syystä tai toisesta, inhimillinen virhe, unohdin maksaa laskun. Lasku toimitettiin sähköpostilla ja kun en löytänyt sitä enää, tilasin uuden ja maksoin sen vielä samana päivänä.

Uudelleen toimitetussa laskussa oli tismalleen sama summa kuin alkuperäisessä. Laura maksoi laskun ja oletti kaiken olevan kunnossa. Inhimillisellä virheellä oli lopulta pitkä varjo.

Vuoden kuluttua sähköpostiin kilahti maksumuistutus

Kesällä 2022, vuosi laskun maksamisen jälkeen, Laura ja useat muut samalta maahantuojalta tilanneet yritysasiakkaat saivat sähköpostin. Otsikko oli maksumuistutus.

Sähköpostissa kerrottiin, että Porvoon Kirjakeskus Oy on siirtänyt saatavan jälkiperintään. Viiveellä maksetusta laskusta haluttiin viivekorkoa sekä 40 euron vakiokorvaus. Viivekorkoa karhuttiin koko vuodelta.

Sähköposti tuli Waas Oy -nimiseltä firmalta. Porvoon kirjakeskus hoitaa kosmetiikkayrityksen laskutuksen, josta Laura oli tuotteet alun perin tilannut. Laura oletti, että kyseessä on jonkinlainen erehdys.

– Kuulosti pikkuisen oudolta, kun olin kuitenkin maksanut laskun jo vuosi sitten. Missään vaiheessa ei ollut tullut ensimmäistäkään maksumuistutusta, yleensähän niitä tulee useampi, jos on tullakseen.

Lauran hälytyskellot alkoivat soida. Hän päätti ottaa yhteyttä laskun lähettäjään ennen kuin maksaisi mitään.

– Kyseenalaistin myös laskussa eritellyn 40 euron vakiokorvauksen, koska en ollut koskaan kuullutkaan sellaisesta. Yleensähän muistutusmaksu on joku 10 euroa.

Laskun lähettäjä oli Antti Ypyä, joka on koulutukseltaan lakimies. Vastauksessaan Ypyä perusteli oikeuttaan perinnälle sillä, että lasku maksettiin myöhässä.

Laura kertoo Ypyän kirjoittaneen, että maksajan on huolehdittava siitä, että koko summa on eräpäivään mennessä velkojan tilillä.

Ypyä kirjoitti, että viivästyskorko ja vakiokorvaus perustuvat pakottavaan lainsäädäntöön. Hänen mukaansa tässä yhteydessä perittiin vain vähimmäismäärää, josta ei lain mukaan voi poiketa. Laura oli jo aikeissa palkata lakimiehen, kun kosmetiikan maahantuojalta, jolta tuotteet oli alun perin tilattu, tuli oheinen viesti:

"Olemme saaneet tietoomme, että Porvoon Kirjakeskuksen laskuista on päässyt virheellisesti lähtemään maksumuistutuskirjeitä. Jos olet saanut kirjeen Service WaaS Oy:ltä, jossa on koostettuna maksamattomia pääomia kuluineen, on tämä maksumuistutus AIHEETON. Kaikista aiheettomista muistutuksista lähetetään tieto hyvityksestä. Pahoittelemme suuresti tapahtunutta! Porvoon Kirjakeskus on tehnyt järjestelmän päivitysajoja, ja tämän myötä on valitettava virhe päässyt tapahtumaan.”

Laura vastasi viestiin ja kiitteli tiedosta. Jälleen hän ajatteli, että valitettava tapahtumaketju oli tullut päätökseensä.

Summa nousee

Kaksi vuotta laskun maksamisen jälkeen, kesällä 2023, Laura sai uuden laskun. Tällä kertaa summa oli suuri.

Nyt sähköpostissa ilmoitettiin, että koska Laura oli kiistänyt saatavat, asia oli siirretty oikeudelliseen perintään. Aiempien kulujen päälle oli lisätty yli 800 euroa nimikkeellä: "tähänastiset oikeudenkäyntikulut". Summa haluttiin maksettavaksi "asiakasvarojen tilille".

Oikeuskulujen kanssa lasku oli nyt miltei 1000 euroa.

Laura sanoo, ettei häneen hänen tietääkseen ole kohdistunut minkäänlaisia oikeustoimia. Ei syytettä, ei mitään.

– Meni kyllä vähän tunteisiin. Kirjoitin tälle Antille, että olen saanut vuosi sitten maahantuojalta viestin, että maksumuistutukset olivat aiheettomia. Hän vastasi, että minun kohdallani lasku oli aiheellinen, koska lasku oli maksettu myöhässä.

Kosmetiikkafirma ei tiennyt koko asiasta

Laura otti yhteyttä kosmetiikan maahantuojaan. Lauralle selvisi, ettei heillä ollut aavistustakaan siitä, että perintää oli jatkettu. Lisäksi hänelle kerrottiin, että maahantuojalla on käytäntönä, etteivät he koskaan siirrä maksuja perintään keskustelematta ensin asiakkaan kanssa.

Maahantuoja otti yhteyttä Ypyään ja käski tätä lopettamaan perinnän.

– He olivat myös sanoneet, etteivät hyväksy tällaista toimintaa, että heidän tietämättään lähdetään velkomaan asiakkaalta perintäkuluja laskusta, joka on maksettu aikapäiviä sitten.

Laura sai vahvistuksen siitä, että asiasta luovutaan, koska maahantuoja niin haluaa.

"Epäeettistä pelottelua"

Vaikka tilanne raukesi, moni asia jäi vaivaamaan edelleen. Esimerkiksi tili, jolle liki tonnin summa kehotettiin maksamaan. Kenelle rahat olisivat lopulta päätyneet?

Lopulta Laura ei tehnyt tapauksesta rikosilmoitusta. Hän on tyytyväinen, että asia ratkesi, mutta hän pitää Ypyän toimintaa epäammattimaisena ja epäeettisenä.

– Viestit olivat pelottavia ja vakuuttavia. Jos sinuun ottaa yhteyttä lakimies, niin ajattelet totta kai, että tämä on vakava juttu. Mietin, voinko joutua maksamaan liki tuhat euroa korvauksia oikeudenkäyntikuluista, vaikken ole edes missään oikeudessa ollut. En ole ikinä istunut missään oikeudessa mistään asiasta, eikä yksikään syyttäjä ole ollut yhteydessä.

MTV Uutiset on nähnyt todisteet tapahtumien kulusta ja vahvistanut tapahtumat ja kertomuksen myös kosmetiikan maahantuojalta. Heiltä kerrotaan myös, että mietinnässä on vaihtaa laskuttajaa tapahtuneen vuoksi.

Estynyt vastaamaan kysymyksiin itse

Viestintäasiantuntija Vilja Kujanpää vastaa Ypyän puolesta kysymyksiin sähköpostilla, koska Ypyä on hänen mukaansa estynyt antamaan haastattelua itse.

Miksi lähetitte yrityksen asiakkaille perintään laskuja, jotka oli jo maksettu ja joista toimeksiantaja ei itse halunnut mitään viivemaksuja eikä vakiokorvauksia?

Emme ota kantaa luottamuksellisten asiakassopimustemme sisältöön.

Miksi Antti Ypyä kirjoitti yrittäjille laittamiinsa sähköposteihin: "viivästyskorko ja vakiokorvaus kumpikin perustuvat pakottavaan lainsäädäntöön. Perimme vain vähimmäismäärää, josta ei lain mukaan voida poiketa." Asiantuntijat, joita olen haastatellut aiheesta ovat kertoneet, ettei tämä pidä paikkansa. Kukaan ei pakota ketään perimään yhtään mitään ylimääräisiä kuluja, eli miksi hän kirjoittaa näin, kun varmaan lakimiehenä tietää, ettei se ole totta?

Jos maksaa laskun myöhässä, on velkojalla lain mukaan oikeus viivästyskorkoon ja vakiokorvaukseen.

Tästä on myös korkeimmasta oikeudesta ihan tuore päätös (KKO 2023:39).

Miten voidaan periä mitään ylipäätään keneltäkään, jos tuotteen myynyt yritys on hyväksynyt maksetut laskut viiveellisesti maksettuina, silloinhan ei ole mitään perittävää?

Emme ota kantaa luottamuksellisten asiakassopimustemme sisältöön.

Samassa vyyhdissä yhden asiakkaan perintää jatkettiin tästä huolimatta. Miksi lisäsitte asiakkaan laskuun monta sataa euroa oikeudenkäyntikuluja, vaikkei mitään oikeudenkäyntiä ole koskaan edes ollut?

Emme ota kantaa luottamuksellisten asiakassopimustemme sisältöön.

Uskotko, että tässä olisi mahdollisesti voitu syyllistyä petokseen tai sen yritykseen?

Waas ei ole perinyt mitään sellaista saatavaa, josta Porvoon Kirjakeskus on luopunut.

Miksi haluatte lisätä laskuihin vakiokorvauksia?

Myöhässä maksamisesta aiheutuu kustannuksia, joita vakiokorvauksella katetaan.

Kenen eduksi vakiokorvaus teidän mielestänne on luotu?

Vakiokorvaus on säädetty velkojan hyväksi.

Oletteko menettäneet asiakkaita, koska olette halunneet lisätä laskuille vakiokorvauksia sellaisten yritysten asiakkaille, jotka eivät halua niitä käytettävän?

Emme ota kantaa luottamuksellisten asiakassopimustemme sisältöön. Käytänteemme erääntyvien maksujen perinnässä ovat muuttuneet totutusta, emmekä ole onnistuneet viestimään näistä muutoksista riittävän selkeästi asiakkaille. Tämä on näkynyt saamassamme palautteessa ja asiakkaidemme kanssa käydyissä keskusteluissa. Kaikki asiakkaamme ovat meille äärimmäisen tärkeitä, ja meille on tärkeää säilyttää asiakkaidemme luottamus.

Suhtaudumme saamaamme palautteeseen vakavasti ja kehitämme toimintaamme sen mukaisesti.

Kenelle rahat olisivat päätyneet?

Ainakin viisi erillistä yritystä on julkisesti antanut tiedotteen, jossa he ilmoittavat etteivät tule enää koskaan tekemään minkäänlaista yhteistyötä Porvoon Kirjakeskuksen kanssa. Otimme yhteyttä yhteen ja tiedustelimme syytä annettuun tiedotteeseen.

Yksi kustannusalan yrittäjä kertoo, että he ulkoistivat kirjojensa lähettämisen ja laskuttamisen Porvoon Kirjakeskukselle.

Muutaman vuoden yhteistyön jälkeen kustantajan yritysasiakkailta alkoi tulla kiivastuneita yhteydenottoja: yritysasiakkaat olivat saaneet kummallisia laskuja. Vain päivänkin myöhässä maksettuihin laskuihin oli ilmestynyt 40 euron suuruisia vakiokorvauksia.

Vyyhtiä selviteltiin viikkokausia, mutta vahinko oli jo tapahtunut. Asiakkaat kokivat, että kustantaja yrittää tahkoa heiltä rahaa keksityillä maksuilla.

Kustantaja valaisee, etteivät vakiokorvaukset olisi hyödyttäneet häntä millään tavalla. Hänen tililleen olisi kilahtanut laskuilta vain viivekorko, mikä tekee yhden päivän viivästyksestä alle viisi senttiä.

– Tosiasiassa me saisimme vain sen 0,04 euron koron ja Ypyä saa sen 40 euroa. Jokainen ymmärtää, ettei meidän ole järkeä lähteä sellaista perimään. Mainehaitta on valtava. Moni onneksi ymmärsi, ettei vika ollut meidän. Osa päätti, ettei enää koskaan tilaa meiltä mitään tuotteita.

Nalkissa sopimuksen kanssa

Kustantaja olisi halunnut irtisanoa sopimuksen ja viedä asian oikeuteen mainehaitan ja menetettyjen asiakkaiden takia. Asia vain ei ollut aivan niin yksinkertainen.

Ypyä ei rikkonut toiminnallaan mitään lakia eikä kustantajan kanssa laadittua määräaikaista sopimusta. Näin ollen kustantajan oli pakko jatkaa yhteistyötä, jottei syyllistyisi itse sopimusrikkomukseen.

– Mieti, yrittäjä maksaa 20 euron pokkarin myöhässä. Ypyä tekee sillä 20 euron pokkarilla 40 euroa voittoa tällä systeemillä, jos joku maksoi sen vähänkään myöhässä. Käyttää hyväkseen lakipykäliä. Hän toimii vastoin hyvää perintätapaa muttei suoranaisesti riko lakia.

Suomen Yrittäjien asiantuntija kommentoi

Johtaja, varatuomari Janne Makkula Suomen Yrittäjistä ei pidä perintää oikeutettuna Lauran kertomuksen perusteella. Kun Laura tilasi hukkuneen laskun uudelleen ja maksoi sen kokonaisuudessaan, mitään perittävää ei tällöin ole. Kosmetiikan maahantuoja on tällöin hyväksynyt saatavansa maksetuksi viivästyneenä.

Ypyän väite siitä, ettei hänellä olisi perintäasiassa valinnanvaraa ei pidä paikkansa. Velkojan ei ole pakko lisätä viiveitä tai mitään muitakaan kuluja laskuun. Liiketoiminta perustuu yhteistyölle ja yleensä sitä halutaan vaalia, jotta yhteistyö jatkuisi tulevaisuudessakin. Makkula kuvailee, että vapaaehtoisten maksujen vyöryttäminen omalle yhteistyökumppanille on lyhytnäköistä ja epätavallista.

– Ajatus lähtee siitä, että velkojalla on oikeus periä, muttei kukaan tietenkään pakota lisäämään viivästyneeseen saatavaan mitään lisäkustannuksia sopimuskumppanilleen.

Kosmetiikkafirman lisäksi julkisuuteen on tullut muitakin firmoja, joiden laskutusta Porvoon Kirjakeskus on hoitanut. Monessa tapauksessa Lauran kaltaiset pienyrittäjät ovat saaneet Waas Oy:ltä karhukirjeitä jo maksetuista saatavista ja laskuihin on lisätty myös 40 euron vakiokorvaus.

Vakiokorvaus tarkoitettiin suojelemaan pieniä yrityksiä

Vakiokorvaus on toistaiseksi melko tuntematon asia Suomessa. Makkula kertoo, että nurinkurista kyllä, käytäntö on itseasiassa luotu suojelemaan juuri pieniä yrityksiä.

– Ajatus on ollut alun perin, että halutaan varmistaa EU-tasolla, että erityisesti julkinen sektori ja isommat yritykset eivät viivyttäisi maksuja eikä tulisi maksuviiveitä, jotka hankaloittavat erityisesti pienten yritysten asemaa. Vakiokorvausta ei mitenkään automaattisesti voi liittää perittävään maksuun, kun perittävä on maksettu eräpäivän jälkeen. Vakiokorvauksen voi periä vain, jos maksu on viivästynyt siten, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon. Laskuun merkitty eräpäivä ei välttämättä määritä sitä, onko viivästyskorkoon oikeutta vai ei.

Makkula jatkaa, että Lauran kertomuksen perusteella hän ihmettelee, miten voidaan periä sellaista, mikä on velkojan mielestä jo aikoja sitten suoritettu ja suoritus on hyväksytty.

– Yleensä yrityksillä on halu tehdä yhteistyötä keskenään ja sitä halutaan vaalia. Siihen sopii huonosti sellainen, että pyritään viimeiseen asti saamaan kaikki irti, vaikka sinällään olisi mahdollista sinne laskuun jotain kuluja tai korkoja lisätä.

Tyhjästä ei saa luoda saatavia

Ypyän toiseen laskuun ilmestyneet oikeuskulut kuulostavat oudoilta, koska Lauran kertoman mukaan mitään oikeudenkäyntiä ei ole edes ollut vireillä. Tähän Makkula ei voi ottaa tarkemmin kantaa tietämättä tarkemmin.

– Se on selvää, ettei tuollaisia kustannuksia voi vapaaehtoisessa perinnässä sieltä velalliselta vaatia. Koko ajan pitää tässä tapauksessa muistaa, että jos lasku on tullut kokonaan maksetuksi ja velkoja on sen hyväksynyt niin mitään saatavaa ei enää ole.

Ypyä lähetti Lauralle kaikkiaan kaksi karhukirjettä yli vuoden välein toisistaan. Niissä on eri tilinumerot ja ne ovat BIC-tunnisteiden perusteella eri pankeissa. Toinen miltei 1 000 euron suuruinen lasku pyydettiin laittamaan "asiakasvarojemme tilille".

–Jos on pyydetty tällaiselle tilille, niin se kertoo siitä, että perintätoimiston asiakkaalla pitäisi olla joku saatava, jota se perii. Nythän näyttää ylipäätään siltä, ettei ole mitään saatavaa. Eihän perintätoimisto voi luoda tyhjästä niitä saatavia. Jos oma asiakas ilmoittaa, ettei ole mitään saatavia. Kyllä tässä on minusta joku todella kummallinen asetelma.

Koskematon

Suomessa rekisteröintiä edellyttävää perintätoimintaa valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Viranomaisella ei ole valtuuksia puuttua Waas Oy:n tekemisiin, koska sitä ei ole rekisteröity perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin. Omia saatavia tai saman konsernin saatavia periessä ei lain mukaan tarvitse rekisteröityä.

Lain mukaan rekisteröinnille ei ole tarvetta, jos velkoja ja perivä taho ovat molemmat saman henkilön määräysvallassa.

Avi: ”Etelä-Suomen avin saaman selvityksen mukaan Porvoon Kirjakeskus Oy ja Webshop as a Service Waas Oy ovat molemmat Antti Ypyän määräysvallassa. Hän siis omistaa suoraan tai epäsuorasti puolet tai enemmän Porvoon Kirjakeskus Oy:n ja Webshop as a Service Waas Oy:n osakkeista. Koska velkoja (Porvoon Kirjakeskus Oy) ja perivä taho (Webshop as a Service Waas Oy) ovat molemmat Antti Ypyän määräysvallassa, Waas Oy saa harjoittaa velkojen perintää ilman rekisteröintiä Etelä-Suomen avin perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin.”

Viimeisen kahden vuoden aikana Waas Oy:n toiminnasta on valittanut yhteensä 22 eri yrittäjää.

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa puuttua Waas Oy:n toimintaan.

Vuonna 2022 Waas Oy:n tulos oli 224 000 euroa.