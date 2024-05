Aiheeton sähkölasku vei Leon iäkkään äidin kuormittavaan oikeustaisteluun – ei ollut koskaan edes yhtiön asiakas

Leon äiti ei ole tapauksensa kanssa yksin, vaan vastaavanlaisia kanteita on pistetty vireille Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen mukaan noin tuhat.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on varoittanut yhtiön toiminnasta jo useamman vuoden ajan. MTV tavoitti yhtiön asianhoitajan. Hän kiistää laskujen olevan aiheettomia.

Hälytyskellot soivat

Leon sekä hänen äitinsä henkilöllisyydet ovat MTV:n tiedossa, ja MTV on nähnyt tapauksen käräjäoikeuden asiakirjat sekä asiaan liittyviä dokumentteja, joista Leon kertomat on vahvistettu. Myös Leon äidiltä on saatu lupa asian käsittelyyn.