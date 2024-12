Perusteeton sähkölasku vei Leon äidin uuvuttavaan oikeustaisteluun – rouvalta karhuttiin 1 300 euroa

Haastemies toi yli 70-vuotiaalle haasteen sähkölaskusta vuodelta 2021. Nainen ei kuitenkaan ollut koskaan edes ollut yhtiön asiakas.

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran toukokuussa 2024. MTV Uutiset uusii vuodenvaihteessa vuoden luetuimpia, kiinnostavimpia, erikoisimpia ja katsotuimpia juttuja ja videoita.

Leon äiti ei ole tapauksensa kanssa yksin, vaan vastaavanlaisia kanteita on pistetty vireille Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen mukaan noin tuhat.

– Nyt se riski kävi toteen, ajatteli Leo, kun kuuli haastemiehen käyneen yli 70-vuotiaan äitinsä ovella.

Haastemies oli tuonut uuden haasteen aiheettomasta sähkölaskusta vuodelta 2021. Takana oli jo useamman kuukauden selvittely sekä yksi käräjäoikeuden istunto, joka tulisi nyt jatkumaan.

Leon äidillä ei edes ollut sopimusta kyseiseen yhtiöön, ja nyt yhtiö yritti toista kertaa pistää heidät maksamaan laskua.

Nyt pelkän noin 70 euron laskun hinnaksi uhkasi tulla yli 1 300 euroa, sillä yhtiö peri viivästyskoron lisäksi myös itse määrittelemiään "oikeudenkäyntikuluja".

Leon äiti ei ole tapauksensa kanssa yksin, vaan vastaavanlaisia kanteita on pistetty vireille Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen mukaan noin tuhat.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on varoittanut yhtiön toiminnasta jo useamman vuoden ajan. MTV tavoitti yhtiön asianhoitajan. Hän kiistää laskujen olevan aiheettomia.

Hälytyskellot soivat

Kaikki alkoi elokuussa 2023, kun iäkäs nainen sai haasteen, jossa 365 Hankinta peri maksamatonta sähkölaskua. Nainen soitti pojalleen kysyäkseen, mitä oikeuden papereissa oikein sanotaan.

– Äitini otti hyvin raskaasti sen. Minulla alkoi hälytyskellot heti soimaan. Tuli mieleen, että olin nähnyt tästä jotain uutisissa, Leo kertoo.

365 Hankinta peri oikeusteitse 67 euron saatavaa kuukauden pituiselta ajalta vuodelta 2021.

Leo esiintyy jutussa etunimellään suojellakseen äitiään.

Leon sekä hänen äitinsä henkilöllisyydet ovat MTV:n tiedossa, ja MTV on nähnyt tapauksen käräjäoikeuden asiakirjat sekä asiaan liittyviä dokumentteja, joista Leon kertomat on vahvistettu. Myös Leon äidiltä on saatu lupa asian käsittelyyn.

Iäkäs nainen kääntyi poikansa puoleen, kun ei ymmärtänyt saamaansa haastetta. Leo kertoo tapauksesta äitinsä luvalla.

Nainen ei ollut koskaan ollut kyseisen yhtiön asiakas. Hän oli ollut jo konkurssiin menneen Fi-Nergy Voiman asiakas, mutta ei koskaan 365 Hankinnan. Fi-Nergy Voiman mentyä konkurssiin, Leo oli tehnyt äidilleen toisen sähkösopimuksen täysin toiseen yhtiöön.

Leo oli yhteydessä äitinsä laskusta Fi-Nergy OY:n konkurssipesään kysyäkseen dokumentaatiota ja sai vastauksen, jossa todettiin, että kyseisessä yrityksessä ei ole laadittu lainkaan kirjanpitoa, joten pesänhoitajalla ei ole mitään tietoa aiemmista liiketoimista.

MTV on nähnyt sähköpostitse annetun vastauksen.

"En voi hyväksyä"

Ensimmäisen haasteen tultua äitinsä asioita hoitava Leo pyysi sähköpostitse sopimusta tehdystä sähkösopimuksesta nähtäväksi, jotta voitaisiin todentaa asiakassuhde. Sitä ei useasta pyynnöstä huolimatta lähetetty.

MTV Uutiset on nähnyt sähköpostikeskustelun 365 Hankinnan kanssa, jossa kieltäydytään lähettämästä väitettyä sopimusta ja todetaan lopuksi, että "asian käsittely jatkunee oikeudessa". Sähköposti on lähetetty nimettömänä yhtiön "hallinnosta".

Vaikka summa ei loppupeleissä ollut niin iso, Leo päätti, että summaa ei makseta, sillä sille ei ole perusteita.

– Eihän tällainen toiminta lopu, jos ihmiset maksavat aiheettomia laskuja. En voi hyväksyä tätä laskua , vaikka laskun summa ei ole iso, Leo kertaa.

Siitä kuitenkin alkoi kaikkien hermoja raastava oikeusprosessi.

Leo pitää tilannetta kohtuuttomana, sillä kokee, että tässä tilanteessa syyttömän on todistettava aiheeton lasku, jota ei ole lähetetty alun perinkään.

– Eihän tavallisella kansalaisella ole tällaisesta oikeusprosessista mitään kokemusta.

Hän konsultoi eri tahoja asiasta, kuten kuluttajaviranomaista, ja lopulta Leo vastasi käräjäoikeuskanteeseen kiistämällä saatavat.

Haastemies ovelle

Sähköyhtiö ei kuitenkaan itse toimittanut lausumaa määräaikaan mennessä käräjäoikeuteen, ja Leo saikin vielä käräjäoikeudesta viestin, että hän voi jättää asian ratkaisematta, jolloin ei myöskään kustannuksia synny, tai vaatia asian ratkaisemista oikeudessa ja vastata mahdollisista kuluista, jos häviää jutun oikeudessa.

Asian ratkaisematta jättäminen kuitenkin tarkoitti sitä, että yhtiö voisi myöhemmin palata asiaan.

Ja niin yhtiö tekikin.

Vuoden 2024 alussa haastemies kävi Leon äidin ovella. Nyt vaadittiin väitetyn laskun lisäksi maksettavaksi oikeudenkäyntimaksuja ja -kuluja. 67 euron lasku olikin nyt noussut väitettyjen kulujen myötä noussut 1 300 euroon.

Kyse oli siis samasta laskusta, jota oli käsitelty käräjäoikeudessa aikaisempana vuonna, ja yritys oli itse jättänyt vastaamatta tapaukseen liittyen, mutta koska tapauksessa ei oltu annettu tuomiota, kantaja oli hakenut asian käsittelyä uudelleen.

Aiheettomia laskuja on lähetelty kuluttajille jo vuosien ajan.

Näin kävi

Leo huokaisi helpotuksesta keväisenä iltapäivänä, kun käräjäoikeudesta saapui ilmoitus, että kanne on hylätty.

Käräjäoikeuden mukaan pelkkä kanteen mukana lähetetty lasku ja tiedote eivät osoita edes sopimuksen olemassaoloa saati sen siirtoa kantajalle.

Näyttö asiakkuudesta ei siis ollut oikeuden mukaan uskottavaa.



– Oli se helpotus. Oikeus voitti, Leo toteaa.

Tuomio ei ole lainvoimainen, eli siitä voi vielä valittaa.

Lue myös : Turvapalvelun irtisanomisaikaa pidetään kohtuuttoman pitkänä – edes talon myynti ei riittänyt sopimuksen irtisanomiseen