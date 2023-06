Startup-yhteisö kritisoi kovin sanoin hallitusohjelman maahanmuuttolinjaa: "Heikentää varmuudella Suomen talouden kasvumahdollisuuksia"

Yhteisessä kannanotossaan kasvuyrittäjät toteavat, että maahanmuuttoa koskeva osio uhkaa vesittää kaikki hallitusohjelman edistysaskeleet. – Tämä luo koko Suomen kasvuyritysyhteisölle merkittävän uhkakuvan ja varmuudella heikentää Suomen talouden kasvumahdollisuuksia, kannanotossa sanotaan. Kasvuyrittäjien mukaan esitetyt tiukennukset luovat Suomesta mielikuvan ulkomaalaisiin vihamielisesti suhtautuvana maana. Esiin on jo tullut tapauksia, joissa taitava Suomessa asuva ulkomaalainen erityisasiantuntija on alkanut pohtia muuttamista pois maasta.

"Ei Suomen edun mukaista"

Räikeimpänä esimerkkinä kasvuyrittäjät pitävät kirjausta, jonka mukaan ulkomaalaisen on poistuttava maasta, jos tällä ei työsuhteen päätyttyä ole työtä kolmen kuukauden sisällä irtisanomisesta.



– Kolme kuukautta on todella lyhyt aika hakea osaamista vastaavaa työtä, käydä haastatteluprosessit läpi ja allekirjoittaa uusi työsopimus, etenkin taantuman aikana. Ei ole Suomen edun mukaista näyttää ovea ulkomailta tulleelle osaajalle näin tiukoin ehdoin.



Kasvuyrittäjät näkevät riskinä sen, että maasta laitetaan ulos ihminen, joka on jo edeltävien vuosien aikana maksanut mittavasti veroja Suomeen ja joka poistuttuaan maksaa veronsa muualla.



Huolestuttavana pidetään myös esitystä, jonka mukaan Suomessa pysyvään oleskelulupaan vaaditaan jatkossa kuuden vuoden asumisaika nykyisen neljän sijaan. Pysyvää oleskelulupaa varten pitäisi muiden vaatimusten lisäksi todentaa riittävä kielitaito.



– Huippuosaajat työskentelevät pääasiassa englanniksi, ja kuusi vuotta on pitkä aika odottaa pysyvää oleskelulupaa perheen kanssa.



Kannanoton ovat allekirjoittaneet muun muassa Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen ja Woltin toimitusjohtaja Miki Kuusi.