Noora Hautakangas potee huijarisyndroomaa: "Itsensä väheksyminen ihan kaikessa"

Yrittäjä Noora Hautakankaan tarinasta ilmestyy syksyllä kirja, joka käsittelee huijarisyndroomaa ja hänen yrittäjyyttään.

Relove-kahviloistaan tunnetun Noora Hautakankaan tarinasta on tehty kirja, joka kantaa nimeä Noora Hautakangas – huijarisyndroomasta huolimatta (Bazar). Teos ilmestyy 17. syyskuuta ja se on kirjoittanut Johanna Elomaa.

– Muutan pois maasta ja painun maan alle. Jotenkin painettu teksti kansien sisällä saa ajattelemaan, että mitä helvettiä olen mennyt hölöttämään. Moni, jolta olen saanut vertaistukea, sanoo, että tunteet menevät kuin aallokko, Hautakangas kertoi MTV Uutisille uuden Rue Madame Brasserie -ravintolansa kutsuvierasavajaisissa.

Ajatus oman tarinan saamisesta kansien väliin lähti alun perin runoista, joita Hautakangas on kirjoittanut paljon. Lisäksi hän mietti elämänsä myllerryksiä.

– Minulla on todettu erityisherkkyys jo vuosia sitten, ja olen potenut tietyllä tavalla huijarisyndroomaa. Kirjaprosessin myötä olen huomannut laajasti, miten isosti se on vaikuttanut elämääni. Oman itsensä väheksyminen ihan kaikessa. Siitä huolimatta voimme painaa eteenpäin, eikä kaikkea tarvitse osata. Toivon, että kirjasta saa vertaistukea, Hautakangas sanoi.

Hän on saanut paljon viestejä ihmisiltä, jotka kärsivät huijarisyndroomasta alasta tai tittelistä riippumatta.

– Etenkin naiset. Se on todella kuormittavaa, Hautakangas pohti.

Kirjassa käydään läpi myös Reloven tarinaa ja yrittäjyyttä, ja siinä on mukana Hautakankaan kirjoittamia runoja.

Rue Madame Brasserien on perustanut Hautakankaan kanssa hänen kumppaninsa Eero Ukkonen sekä Kaisa Männistö ja Erkki Norros.

Hautakangas kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 2007.