Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa on nähty aiemminkin tilanteita, joissa tähtioppilas on joutunut jättämään kisan kesken.

Sunnuntana 2. marraskuutas uutisoitiin, että Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa mukana ollut Marko "Mörkö" Anttila joutuu keskeyttämään kisan loukattuaan jalkansa. Anttila tanssi ohjelmassa tähtiopettaja Kia Lehmuskosken parina.

Kyseessä ole ensimmäinen kerta Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman historiassa, kun joku tähtioppilaista joutuu jättämään kisan kesken. Vuonna 2023 semifinaaliin yltänyt näyttelijä Jarkko Niemi jättäytyy pois kilpailusta terveydellisistä syistä johtuen.

Syksyllä 2020 entinen NHL-tähti Niklas Hagman jättäytyi Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailusta juuri ennen finaalia, niin ikään terveydellisistä syistä johtuen. Myös hänen parinaan nähtiin tuolloin Kia Lehmuskoski.

Ex-kansanedustaja Mikael Jungner loukkasi jalkansa vuonna 2019 kamppaillun 12. TTK-kauden ensimmäisessä livelähetyksessä. Jungner totesi heti tanssin jälkeen silloisen TTK-juontajan Mikko Leppilammen haastattelussa kuulleensa ikävän äänen jalastaan kesken tanssin. Lääkärissä selvisi, että jalka oli murtunut, ja Jungerin kisa keskeytyi heti kauden alussa.

Jungner kertoi jälkikäteen MTV Uutiset Liven haastattelussa olevansa harmissaan kisansa keskytymisestä.

– Ottaa päähän kuin pientä oravaa, että tanssit loppuivat, hän sanoi.

Näyttelijä Laura Malmivaara joutui jättämään Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailun kesken vuonna 2017, kun hänen kätensä murtui vain muutama tunti ennen suoraa finaalilähetystä. Ohjelman 10. tuotantokaudella kilpailleen Malmivaaran käsi oli kolahtanut hänen tanssiopettajansa Mikko Ahdin käteen kesken erikoisnumeron harjoitusten.

– Kätemme osuivat yhteen kovassa vauhdissa. Tunsin heti, että nyt kävi pahasti, Malmivaara kertoi ohjelman kulisseissa MTV Uutisille.

Malmivaara muisteli Tanssii Tähtien Kanssa – parhaat kautta aikojen -ohjelmassa vuonna 2021 olleensa valmis tanssimaan, vaikka röntgenkuvassa näkyi kyynärvarren menneen poikki.

– Minähän en olisi mitenkään halunnut lopettaa. Tiesin, heti että sattui niin paljon, että on vakavasta asiasta kyse, hän kertoi.

– Vaikka näin sen röntgenin, minkä lääkäri näytti minulle ja minua sattui hirveesti. Mikko oli aika vaitonainen. Hän ymmärsi heti, että tämä loppui tähän. Minä en luovuttanut, sanoin tuottajille, että tanssin vielä, hän jatkoi.

Kokkina tunnettu Harri Syrjänen joutui jättäytymään Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailusta loukkaantumisen vuoksi syksyllä 2013. Syrjänen tanssi tiensä aina finaaliin saakka, mutta loukkasi jalkansa pahasti, jonka vuoksi hänen kisansa katkesi loppumetreillä.

Semifinaalissa pudonnut muusikko Raakel Lignell nostettiin takaisin kilpailuun Syrjäsen tilalle, ja hän voitti koko kilpailun.

Syrjänen kertoi MTV Uutisille vuonna 2014 loukkaantumisen jääneen harmittamaan häntä.

– Kilpailu jäi vähän kesken. Ilmeisesti toista kertaa ei ole tulossa, mutta haluaisin vetää finaalin vielä jonain päivänä, hän kertoi.

Vuonna 2017 Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 10. tuotantokaudella artisti Kasmir päätti yhdessä MTV3:n kanssa, että hän jättää kilpailun kesken taatakseen sekä tanssijoille että työryhmälle täyden työrauhan.

– Tanssit on nyt tanssittu. Hieno kokemus Tanssii Tähtien Kanssa jää osaltani lyhyemmäksi kuin toivoin. Oli mahtava kokemus saada osallistua kisaan. Suurkiitos koko loistavalle ryhmälle, jolle toivon nyt työrauhaa suorituksiinsa, Kasmir kommentoi tuolloin päätöstä lopettaa tanssikisassa.