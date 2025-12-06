TTK:sta tuttu Aleksi Seppänen viettää itsenäisyyspäivää Linnan juhlissa jo toista kertaa.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta tuttu tanssija-koreografi Aleksi Seppänen saapui Linnan juhliin toista kertaa. Tällä kertaa hän haluaisi nähdä enemmän tuttuja.

– Tilat on aika ahtaat, kun ihmisiä on paljon. Siellä ei välttämättä kaikkia näe, Seppänen kertoi MTV Uutisten erikoislähetyksessä Linnan edustalla.

Häntä kiinnostaa Linnassa erityisesti karjalaisella teemalla valmistettu ruoka.

Seppänen aikoo vetää itsenäisyyspäivän juhlallisuudet pitkän kaavan kautta.

– Jos kerran vuodessa meikäläinen lähtee ulos, niin ollaan sitten kerralla ja kunnolla.