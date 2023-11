Sokkikäänne TTK:ssa – Jarkko Niemi jättäytyy kisasta

Toisaalta Niemi kertoo olevansa huojentunut siitä, ettei kyse ole hänen terveytensä osalta vakavammasta asiasta. Harmissaan hän silti on tilanteesta, vaikka varotoimiin ryhtymisellä on hyvin painavat syyt.

– Varsinkin, kun on ollut niin paljon äänestäjiä ja tsemppiä tullut katsojilta. Se on yllättänyt minut ihan täysin, kuinka isosti ihmiset ovat kannustaneet. Se harmittaa, että se jää kesken. Tosi iso kiitos kaikille, jotka ovat kannustaneet.

TTK:n sääntöjen mukaan ennen semifinaalivaihetta kilpailijalla on mahdollista jättää yksi lähetys väliin painavasta syystä johtuen. Tällainen tilanne nähtiin aiemmin kuluvalla kaudella, kun kylkensä murtanut Sointu Borg jättäytyi yhdestä lähetyksestä ja palasi parketille seuraavalla viikolla.

– En saa tällä hetkellä tehdä mitään, missä hengästyy. Eilen hengästyin portaissakin. Rumba on kuitenkin suht rauhallinen tanssi, niin piti siinäkin tsempata, että pystyi olemaan yskimättä. Kyllähän järkikin sanoo, että nyt vain pitää ottaa iisiä.

– Kuinka paljon hyviä lähetyksiä takana ja miten paljon pidempi ja monivaiheisempi tämä TTK-matka oli, kuin osasin uskaltaa kuvitella. Vaikka nyt harmittaa, niin silti on tosi monta asiaa, minkä takia olla myöskin iloinen tästä.

