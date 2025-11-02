Marko Anttila loukkasi jalkansa sunnuntaiaamuna.
Entinen kiekkoleijona Marko "Mörkö" Anttila joutuu jättämään tanssit väliin illan Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä. Anttila loukkasi jalkansa saman päivän aamuna, eikä pysty vamman takia tanssimaan.
Vaikka Anttila joutuu seuraamaan lähetystä parketin reunalta, lähetyksessä nähdään kuitenkin hänen ja tähtiopettaja Kia Lehmuskosken esitys. Anttilaa paikkaa tanssin aikana Anssi Heikkilä.
Anttila ei osallistu myöskään tanssibattleen, jossa tähtiparit on jaettu juontajien Vappu Pimiän ja luotsaamiin joukkueisiin.