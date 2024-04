Motivaatio on vessapaperia eikä sitä pidä odotella, sanoo Fatima Witick: "Jos kävelee kymmenen minuuttia päivässä, se on 60 tuntia vuodessa"

– Ei kannata olla huolissaan siitä, teenkö mä nyt hyvin, onko liike hyvä ja olenko tosi hyvä. Vaan tee se liike, vaikka huonosti ensin. Joka päivä voi nostaa käsiä ylös, koska emmehän me ikinä pidä käsiä näin, Witick sanoo.

"Ei voi odottaa, että ensin tulee motivaatio ja sitten aloitan"

Treenistä on hyvä innostua ja erilaisia liikkeitä voi kokeilla Witickin mukaan vapaasti. Esimerkiksi hengityksen rytmin ei tarvitse olla aina sama ja "oikea".

– Motivaatio on vessapaperia. Motivaatio katoaa hetkessä. Kuinka moni meistä on tänään illalla innostunut, että "huomenna aloitan"? Witick kuvaa.

Witickin mukaan on parempi tehdä viisi minuuttia jotakin joka päivä kuin käydä kerran viikossa rajussa hikijumpassa, joka väsyttää niin, ettei enää jaksa tehdä muuta.

– Jos kävelee kymmenen minuuttia päivässä, se on 60 tuntia vuodessa. Se on enemmän kuin se yksi jumppatunti [viikossa], koska viikkoja on vain 52.