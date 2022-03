Sairaalassa ennätykselliset 969 koronapotilasta – tämän vuoksi luku ei enää täysin kuvaa epidemiatilannetta

Sairaalassa on nyt 969 koronapositiivista potilasta , mikä on enemmän kuin kertaakaan aiemmin koronaepidemian aikana.

Tällä hetkellä noin 400 potilaalla eli noin 40 prosentilla sairaalahoidon syy on jokin muu kuin korona. Mukana on esimerkiksi tapaturmapotilaita, joilla korona on todettu sairaalaan tullessa.

– Jos meillä on potilaita, jotka ovat erikoissairaanhoidossa siksi, että heillä on jalka poikki ja sairaalaan tullessa todetaan koronavirus, se näkyy kuormituksessa siten, että sairaalassa joudutaan tekemään eristystoimenpiteitä

HUSissa yli puolet sivulöydöksiä

– Sairaalapotilaiden määrä on viimeisen viikon ajan hieman noussut, mutta koronavirusinfektion aiheuttamien oireiden vuoksi sairaalaan tulevien määrä on vähentynyt. Heidän osuutensa on lisääntynyt, joilla on jokin muu syy sairaalahoitoon, sanoi HUS:n infektioylilääkäri Asko Järvinen tänään MTV:n Uutisaamussa.