Mika Salminen rauhoittelee huolta koronakuolemien määrän kasvusta: Vain Islanti ja Norja Suomea matalammalla tasolla

Neljättä koronarokotetta on suositeltu aikaisemmin 80 vuotta täyttäneille, 12 vuotta täyttäneille vakavasti immuunipuutteisille, hoivakodeissa asuville sekä järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä oleville iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet.

THL:n Mika Salminen kertoi tiedotustilaisuudessa, että käytännössä koko Euroopassa koronatapausten määrässä on nähtävissä pitkäaikainen lasku.

– Tartuntojen lasku isona trendinä on jatkunut jo pari kuukautta selvästi. Kuolemantapausten kohdalla on ihan sama ilmiö.

Uusi aalto ja variantti Portugalissa ja Espanjassa

Mika Salmisen mukaan Portugalissa sekä Espanjan eteläosissa on havaittu uusi korona-aalto, joka liittyy raporttien mukaan uuteen omikronin varianttiin.

Uusi BA.5-muunnos on jonkin verran aiempia variantteja tarttuvampi, mutta se ei näytä aiheuttavan sen vakavampaa tautia.

Salminen korostaa, että koronan muuntuminen on odotettu ilmiö.

– Suomessa kaikissa epidemian mittareissa on voimakasta laskua maalis-huhtikuun jälkeen. Tapausmäärät, uudet potilaat, tehohoitopotilaat ja kuolemantapaukset.

Rokotteet pelastivat monet

Salminen muistuttaa, että parin ensimmäisen koronavuoden aikana tapauksia oli noin kaksisataa tuhatta. Tällä hetkellä rekisteröityjä koronatapauksia on Suomessa jo noin 1,1 miljoonaa.

– Tämä on sitä paitsi hyvin todennäköisesti iso aliarvio, koska kaikkia tapauksia ei ole pystytty testaamaan vuodenvaihteen jälkeen. Tulos on se, että sairastuvuus ja kuolleisuus on huomattavasti matalammalla tasolla kuin aikaisemmissa aalloissa.