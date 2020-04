MTV Tanskassa: Tässä vankilassa lusivat pahamaineisimmat vangit – muurien takana myös Suomen poliisimurhaaja Steen Christensen ja sukellusvenemurhaaja Peter Madsen

Herstedvesterin vankila on suljettu laitos, jossa on 166 vankipaikkaa. MTV Uutiset vieraili vankilamaisemissa maaliskuun alussa, ennen koronarajoituksia.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Täällä tuomiotaan kärsii myös sukellusvenemurhasta tuomittu tanskalaiskeksijä Peter Madsen ja suomalaisille karmivassa mielessä tuttu mies, poliisimurhaaja Steen Christensen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Vankilalla on maine sen vuoksi, että siellä istuu vaarallisiksi todettuja pahamaineisia vankeja. Mutta vankien rangaistusaika sujuu siellä hyvin, joten siinä mielessä se on hyvä vankila, liittosihteeri Erik Larsen Tanskan vanginvartijoiden liitosta kertoo.

Psyykkisiin sairauksiin erikoistunut

Herstedvesterin vankila sijaitsee keskellä rauhallista asuinaluetta. Aivan vankilan vieressä on runsaasti omakoti- ja rivitaloja, lasten leikkipuisto ja koulu.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Vankila on perustettu jo vuonna 1935 ja alusta asti siellä on hoidettu erityisesti psyykkisistä sairauksista kärsineitä vankeja ja seksuaalirikollisia.

Moni vangeista istuu elinkautistuomiota. Niin myös Madsen ja Christensen.

Tanskan lain mukaan vanki voi hakea armahdusta elinkautisesta ensimmäisen kerran 12 vankilavuoden jälkeen. Useimmat eivät vapaudu vielä tuolloin.

Keskimäärin elinkautisvanki istuu Tanskassa vankilassa 17 vuotta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Christensen on ylittänyt tuon jo aikaa sitten, sillä hän on ollut vankilassa yli 20 vuotta. Christensenin asianajaja Janus Malcolm Pedersen kertoi kaksi vuotta sitten Ilta-Sanomille, että Christensen ei ole edes voinut anoa ehdonalaiseen vapauttamista tätä ennen, koska hän on suorittanut kolmea eri tuomiota.

– Tanskassa pisimpään vankilassa istunut mies oli Palle Sørensen, joka murhasi neljä poliisia 60-luvulla. Hän vietti vankilassa 30 vuotta. Sittemmin hän on jo kuollut, Larsen kertoo.

Sørensen murhasi poliisit Kööpenhaminassa ryöstettyään sitä ennen pankin.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Murhasi Suomessa ja kärsii tuomionsa Tanskassa

Steen Christensen murhasi Suomessa kaksi poliisimiestä hotelliryöstön jälkeen jo yli 20 vuotta sitten. Teko tapahtui Helsingin Tehtaankadulla lokakuussa 1997.

Tanskalaismies tuomittiin elinkautiseen ja hänet passitettiin kotimaahansa tuomiota kärsimään. Christensen on anonut vuonna 2017 vapaaksi pääsyään, mutta tuolloin siihen ei suostuttu.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Nyt hänellä on jälleen anomus armahduksesta oikeudessa. Asianajaja Pedersenin mukaan päätöstä voidaan odottaa aikaisintaan joulun aikaan.

Asianajaja kertoo MTV Uutisille, että Christensen tekee vankilassa töitä ja hän on käyttäytynyt läpi vankeusaikansa hyvin.

– Olen avustanut monia murhaajia ja vakavista rikoksista tuomittuja, enkä ole koskaan nähnyt kenenkään katuvan tekojaan yhtä paljon kuin Christensenin, hän sanoo MTV Uutisille.

Muuta Pedersen ei halua tai voi Christensenin oloista puhua, sillä hänen päämiehensä on kieltänyt kaikki haastattelut ja mediakommentit. Christensen ei halua loukata kommenteillaan uhrien omaisia, ja siksi hän kieltäytyy kaikista haastatteluista, kertoo asianajaja.

Keksijä murhasi toimittajan

Tanskalaiskeksijä Peter Madsen tuli puolestaan koko maailmalle tunnetuksi kesällä 2017, kun hän murhasi raa'alla tavalla sukellusveneessään ruotsalaisen toimittaja Kim Wallin.

Wall meni sukellusveneelle tekemään Madsenista juttua, kun Madsen murhasi hänet.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Massiivinen ja koko maailman mediaa kiinnostanut oikeudenkäynti pidettiin Kööpenhaminassa helmikuussa 2018. Madsen tuomittiin pari kuukautta myöhemmin elinkautiseen vankeuteen murhasta.

Oikeuden mukaan Madsen oli suunnitellut murhan ennalta ja paloitellut ruumiin hävittääkseen todisteet.

Erikoistunut psyykkisiin häiriöihin

Tanskassa elinkautiseen voidaan tuomita murhan lisäksi huume- ja terrorismirikoksista.

Herstedvesterin vankilassa on paljon nimenomaan seksuaalirikoksista tuomittuja ja muita erittäin vakavia rikoksia tehneitä. Vankeja myös tarpeen vaatiessa hoidetaan vankilassa. Sen vuoksi sinne onkin keskittynyt psyykkisistä häiriöistä kärsiviä vankeja.

– Meillä on töissä psykologeja, psykiatreja, yleslääkäreitä ja hoitajia. Mutta vankilassa ei ole varsinaista sairaalaa, vankilan johdosta kerrotaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Herstedvesterin vankilassa vangit voivat työskennellä erilaisissa työpajoissa, tehdä käsitöitä tai kiinteistötöitä. Lisäksi vankilassa tarjotaan koulutusta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kolme huipputurvallista vankilaa

Tanskan vankilat on luokiteltu turvallisuuden mukaan asteikolla yhdestä neljään. Kaikista korkein turvallisuus on ykkösluokan vankilassa. Sellaisia vankiloita Tankassa on kolme. Niissä monet vangit ovat jengiläisiä tai terrorismirikoksista tuomittuja.

Herstedvesterin vankila kuuluu turvallisuusluokkaan kolme.

Tanskan vankilat ovat jopa liian täynnä, ja tilanpuute on lähes jatkuvaa. Myös henkilökunnasta on pulaa.