Steen Christensen haluaa vapauteen – tästä syystä poliisimurhaajasta ei ole kuultu Suomessa vuosiin mitään

Vain yksi ihminen on istunut pidempään vankilassa Tanskassa kuin Steen Christensen.

Helsingissä kaksi poliisia vuonna 1997 murhannut tanskalainen Steen Christensen anoo ehdonalaiseen vapauteen Tanskassa.

Christensen on istunut tekemistään Helsingin poliisimurhista nyt 27 vuotta vankilassa Tanskassa.

Hänet oli ennen vuoden 1997 Helsingin murhia tuomittu Tanskassa yli kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen Tanskassa tehdyistä rikoksista.

Ehdonalaishakemusta käsittelevä oikeuden istunto pidettiin tällä viikolla Tanskassa, mutta päätös tulee noin kuukauden kuluttua.

Christensen on anonut vapauteen aiemminkin ainakin vuosina 2017 ja 2022.

Asianajaja pitää poikkeuksellisena

Christensen oli lokakuussa 1997 vartioimattomalla lomalla Helsingissä, kun hän ryösti hotelli Palacen ja murhasi kaksi suomalaista poliisia.

Teon jälkeen hän pakeni ja hänet otettiin kiinni neljä päivää myöhemmin Hämeenlinnasta.

Yhteensä hän on istunut vankilassa 34 vuotta, sanoo Steen Christensenin asianajaja Janus Malcolm Pedersen MTV Uutisille.

– Tanskassa on vain yksi henkilö, joka on istunut kauemmin kuin Christensen. Hän on istunut 36 vuotta, ja Christensen on ollut vankilassa 34 vuotta. Näin pitkät tuomiot ovat poikkeuksellisia Tanskassa, Pedersen sanoo.

Pedersenin mukaan Christensenin vankeusajassa ei ole ollut mitään huomautettavaa 27 vuoteen.

– Hänellä ei ole ollut väkivaltaisia kohtauksia, huumeiden hallussapitoa tai muutakaan. Hän on tehnyt kaikkensa ollakseen mallivanki, Pedersen sanoo.

Ei halua sääliä

Pedersen sanoo, että Christensen ei ole puhunut julkisuuteen moneen vuoteen, sillä haluaa kunnioittaa murhattujen poliisien läheisiä.

– Sen takia ette ole (Suomessa) kuulleet hänestä mitään, Pedersen sanoo.

Pedersen sanoo, että Christensen tietää mitä on tehnyt, eikä hän halua sääliä siitä että on ollut vankilassa niin kauan.

– Hän ehdottomasti katuu tekoaan. Hän tietää tehneensä kauhean rikoksen ja hänestä tuntuu todella pahalta uhrien perheiden ja läheisten puolesta, Pedersen kertoo.

– Mutta nyt katsomme, että hän on istunut tuomionsa, Pedersen sanoo.

Hänen mukaansa Christensen on istunut tuomiotaan niin kauan, sillä tanskalaiset psykologit ja psykiatrit, jotka tekevät oikeudelle mielentila-arvioita, antavat eri lausuntoja kuin psykiatrit joita Christensen on vankeusaikanaan tavannut.

Tällaisessa paikassa Christensen on istunut tuomiotaan. Video vuodelta 2017.

Tanskassa läheiset ja työpaikka

Pedersen kertoo, että Christensen on opiskellut vankeusaikanaan, ja hänellä olisi tiedossa läheistensä kautta työtä ja asuinpaikka Tanskassa.

Erityisesti Christensen haluaa olla mukana poikansa elämässä.

Chistensen pakeni tekonsa jälkeen Helsingistä Hämeenlinnaan.Lehtikuva

Mikäli oikeus päättää vapauttaa Christensenin, Pedersen arvelee hänen jäävän Tanskaan.

Pedersen sanoo, että on puhunut Christensenin kanssa paljon hänen teoistaan.

– Kun puhun hänen kanssaan, minulla ei ole omasta turvallisuudesta huolta tai kenenkään muun turvallisuudesta. En näe häntä vaarallisena ihmisenä ollenkaan.

Kuuntele poliisin hätäpuhelu: "Kaksi virkaveljeä makaa maassa ammuttuna".

Pederseniä haastatteli aiemmin Helsingin Sanomat.